Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу турніру
Напередодні завершилися останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23. Остаточні результати дозволили визначити 8 команд, що продовжать боротьбу в плей-офф головного єврокубка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Після поєдинків першої стадії плей-офф не втратила в представництві тільки Серія А. До чвертьфіналу пробилися відразу три італійські команди – міланський "Інтер", "Мілан" і "Наполі".
Честь англійської Прем'єр-ліги натомість захищатимуть "Манчестер Сіті" та "Челсі". Зусиллями Ерлінга Холанда "містяни" знищили РБ "Лейпциг" (7:0), а лондонці здолали опір "Боруссії" з Дортмунда. Ще по одному представнику в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів матимуть Німеччина, Португалія та Іспанія.
Чинний переможець головного єврокубка – мадридський "Реал" – у двоматчевому протистоянні вибив фіналіста минулого розіграшу. "Ліверпуль" зазнав від "вершкових" дошкульної поразки вдома (2:5), а потім мінімально програв і на виїзді.
Жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня у швейцарському Ньйоні. Поділу команд на сіяні та несіяні не буде, а представники однієї федерації зможуть змагатися між собою. Перші поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 11-12 квітня, матчі-відповіді – на 18-19 квітня.
Список учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23:
- "Баварія"
- "Бенфіка"
- "Інтер"
- "Манчестер Сіті"
- "Мілан"
- "Наполі"
- "Реал"
- "Челсі"
До слова, раніше розібрали гольові подвиги Холанда в Лізі чемпіонів і АПЛ.
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