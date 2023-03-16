Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу турніру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Після поєдинків першої стадії плей-офф не втратила в представництві тільки Серія А. До чвертьфіналу пробилися відразу три італійські команди – міланський "Інтер", "Мілан" і "Наполі".

Честь англійської Прем'єр-ліги натомість захищатимуть "Манчестер Сіті" та "Челсі". Зусиллями Ерлінга Холанда "містяни" знищили РБ "Лейпциг" (7:0), а лондонці здолали опір "Боруссії" з Дортмунда. Ще по одному представнику в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів матимуть Німеччина, Португалія та Іспанія.

Чинний переможець головного єврокубка – мадридський "Реал" – у двоматчевому протистоянні вибив фіналіста минулого розіграшу. "Ліверпуль" зазнав від "вершкових" дошкульної поразки вдома (2:5), а потім мінімально програв і на виїзді.

Жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня у швейцарському Ньйоні. Поділу команд на сіяні та несіяні не буде, а представники однієї федерації зможуть змагатися між собою. Перші поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 11-12 квітня, матчі-відповіді – на 18-19 квітня.

Список учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23: