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Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу турніру

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Четвер 16 березня 2023 09:24
Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу турніру Фото: "Наполі" вперше вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Напередодні завершилися останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23. Остаточні результати дозволили визначити 8 команд, що продовжать боротьбу в плей-офф головного єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Після поєдинків першої стадії плей-офф не втратила в представництві тільки Серія А. До чвертьфіналу пробилися відразу три італійські команди – міланський "Інтер", "Мілан" і "Наполі".

Честь англійської Прем'єр-ліги натомість захищатимуть "Манчестер Сіті" та "Челсі". Зусиллями Ерлінга Холанда "містяни" знищили РБ "Лейпциг" (7:0), а лондонці здолали опір "Боруссії" з Дортмунда. Ще по одному представнику в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів матимуть Німеччина, Португалія та Іспанія.

Чинний переможець головного єврокубка – мадридський "Реал" – у двоматчевому протистоянні вибив фіналіста минулого розіграшу. "Ліверпуль" зазнав від "вершкових" дошкульної поразки вдома (2:5), а потім мінімально програв і на виїзді.

Жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня у швейцарському Ньйоні. Поділу команд на сіяні та несіяні не буде, а представники однієї федерації зможуть змагатися між собою. Перші поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 11-12 квітня, матчі-відповіді – на 18-19 квітня.

Список учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23:

  • "Баварія"
  • "Бенфіка"
  • "Інтер"
  • "Манчестер Сіті"
  • "Мілан"
  • "Наполі"
  • "Реал"
  • "Челсі"

Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу турніру

До слова, раніше розібрали гольові подвиги Холанда в Лізі чемпіонів і АПЛ.

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