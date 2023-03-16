Лига чемпионов: определились все участники 1/4 финала турнира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

После поединков первой стадии плей-офф не потеряла в представительстве только Серия А. В четвертьфинал пробились сразу три итальянские команды – миланский "Интер", "Милан" и "Наполи".

Честь английской Премьер-лиги тем временем будут защищать "Манчестер Сити" и "Челси". Усилиями Эрлинга Холанда "горожане" уничтожили РБ "Лейпциг" (7:0), а лондонцы одолели сопротивление "Боруссии" из Дортмунда. Еще по одному представителю в 1/4 финала Лиги чемпионов имеют Германия, Португалия и Испания.

Действующий победитель главного еврокубка – мадридский "Реал" – в двухматчевом противостоянии выбил финалиста прошлого розыгрыша. "Ливерпуль" потерпел от "сливочных" громкое поражение дома (2:5), а затем минимально проиграл и на выезде.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов состоится 17 марта в швейцарском Ньоне. Разделения команд на сеяных и несеянных не будет, а представители одной федерации смогут соперничать между собой. Первые поединки 1/4 финала запланированы на 11-12 апреля, ответные – на 18-19 апреля.

Список участников 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23: