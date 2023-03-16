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Лига чемпионов: определились все участники 1/4 финала турнира

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Четверг 16 марта 2023 09:24
Лига чемпионов: определились все участники 1/4 финала турнира Фото: "Наполи" впервые вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Накануне завершились последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23. Окончательные результаты позволили определить 8 команд, которые продолжат борьбу в плей-офф главного еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

После поединков первой стадии плей-офф не потеряла в представительстве только Серия А. В четвертьфинал пробились сразу три итальянские команды – миланский "Интер", "Милан" и "Наполи".

Честь английской Премьер-лиги тем временем будут защищать "Манчестер Сити" и "Челси". Усилиями Эрлинга Холанда "горожане" уничтожили РБ "Лейпциг" (7:0), а лондонцы одолели сопротивление "Боруссии" из Дортмунда. Еще по одному представителю в 1/4 финала Лиги чемпионов имеют Германия, Португалия и Испания.

Действующий победитель главного еврокубка – мадридский "Реал" – в двухматчевом противостоянии выбил финалиста прошлого розыгрыша. "Ливерпуль" потерпел от "сливочных" громкое поражение дома (2:5), а затем минимально проиграл и на выезде.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов состоится 17 марта в швейцарском Ньоне. Разделения команд на сеяных и несеянных не будет, а представители одной федерации смогут соперничать между собой. Первые поединки 1/4 финала запланированы на 11-12 апреля, ответные – на 18-19 апреля.

Список участников 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23:

  • "Бавария"
  • "Бенфика"
  • "Интер"
  • "Манчестер Сити"
  • "Милан"
  • "Наполи"
  • "Реал"
  • "Челси"

Лига чемпионов: определились все участники 1/4 финала турнира

К слову, ранее разобрали голевые подвиги Холанда в Лиге чемпионов и АПЛ.

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