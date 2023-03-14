"Манчестер Сіті" з п'ятьма голами Холанда знищив "Лейпциг" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Манчестер Сіті" – РБ "Лейпциг" – 7:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Холанд, 22 (пенальті), 24, 45+2, 54, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2

Фактично всі запитання щодо переможця протистояння "містяни" зняли ще до перерви. На 22-й хвилині господарі відкрили рахунок – Холанд потужним ударом реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. А всього за дві хвилин забив вдруге, коли головою зіграв на добиванні.

Третій персональний гол норвезький бомбардир оформив у роздягальню. Холанд знову вчасно підстеріг сейв кіпера саксонців Блазвіха та добив м'яч у сітку після парируваного пострілу Діаша. З такою результативністю "Ман Сіті" після перерви вже міг грати в півсили.

Утім, команда Хосепа Гвардіола обрала інший шлях – добити суперника. Упродовж 11-ти перших хвилин другої половини манкуніанці забили ще тричі. Поновив гольову феєрію Гюндоган – Гріліш у затяжній атаці відкинув німцю під удар, а той поклав сферу в дальній кут.

А згодом Холанд оформив два м'ячі за три хвилини. Спершу скандинав розібрався в метушні після невдалої спроби пробити від Аканджі та влучно пробив із кута воротарського майданчика. А в наступному епізоді норвежець якісно зіграв на добиванні після удару того ж Аканджі.

Фінальні 30 з гаком хвилин після такого перфомансу перетворилися у формальність. Звісно, "червоні бики" намагалися оформити бодай гол престижу. Однак, на ділі створили лише один реальний момент. Це Андре Сілва на вході в штрафний намагався поцілити в дальній, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. Зате Де Брюйне в доданий час ще й зняв павутину з дев'ятки воріт РБ...

Надупевнена перемога "Манчестер Сіті" вивела команду Холанда та Гвардіоли в чвертьфінал. Жеребкування наступної стадії Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня. Торік "містяни" дійшли до півфіналу головного єврокубка.