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Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/8 фіналу головного турніру Європи

Фото: "Баварія" – традиційний претендент на перемогу в єврокубку (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Найсильніші команди Європи дізналися суперників у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24. Центральним протистоянням стадії за іменами буде двоматчева зустріч чемпіонів Італії та Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

У штабі-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні завершилася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Кубка чемпіонів. Перед заходом 8 команд-переможниць групового етапу отримали статус "сіяних", а другі колективи кожного з квартетів – "несіяних".

Кривдник донецького "Шахтаря" – португальський "Порту" – потрапив на лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка. Натомість іспанська "Барселона" зустрінеться з італійським "Наполі". Візит на батьківщину гарантований для керманича "Парі Сен-Жермен" Луїса Енріке. Суперником французького гранда став іспанський "Реал Сосьєдад".

Рівною парою стало протистояння міланського "Інтера" та мадридського "Атлетіко". ПСВ із нідерландського Ейндховена намагатиметься вибити дортмундська "Боруссія". Мюнхенській "Баварії" в 1/8 фіналу дістався римський "Лаціо", а мадридському "Реалу" – німецький РБ "Лейпциг". Чинний володар трофею "Манчестер Сіті" отримав у суперники данський "Копенгаген".

Матчі першого раунду плей-офф запланували на лютий-березень. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 13-14 лютого та 20-21 лютого. Матчі-відповіді – 5-6 березня і 12-13 березня.

Усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24:

  • "Порту" – "Арсенал"
  • "Наполі" – "Барселона"
  • ПСЖ – "Реал Сосьєдад"
  • "Інтер" – "Атлетіко"
  • ПСВ – "Боруссія" Д
  • "Лаціо" – "Баварія"
  • "Копенгаген" – "Манчестер Сіті"
  • РБ "Лейпциг" – "Реал"

 

До слова, раніше "Шахтар" на виїзді поступився "Порту" в перестрілці з вісьмома голами.

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