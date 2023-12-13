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"Шахтар" програв "Порту" гольовий фестиваль і вилетів із Ліги чемпіонів

Порту, Середа 13 грудня 2023 23:56
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"Шахтар" програв "Порту" гольовий фестиваль і вилетів із Ліги чемпіонів Фото: "Гірники" програли перестрілку на Піренеях (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

У фінальному турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 донецький "Шахтар" зазнав виїзної поразки від португальського "Порту".

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

Ліга чемпіонів, група H, 6-й тур

"Порту" – "Шахтар" – 5:3

Голи: Галено, 9, 43, Таремі, 62, Пепе (П), 76, Консейсау, 82 – Сікан, 29, Еустакіо, 73 (автогол), Егіналдо, 88

У дебюті зустрічі "дракони" полетіли вперед і змусили лінію оборони команди Маріно Пушіча нервувати. Кіпер "гірників" Різник вступив у гру вже на 2-й хвилині, коли впіймав м'яч після удару Таремі головою. А ще за кілька хвилин Еустакіо влучив у Ракицького з меж штрафного.

Зрештою, "Порту" оформив швидкий гол. Ветеран Пепе закинув до карної зони на Еванілсона, який пробити не зміг, але продовжив передачу далі. М'яч у воротарському прийняв Галено та холоднокровно відправив сферу в сітку – 1:0.

"Шахтар" прийшов до тями швидко. Ледь не забив після стандарту Сікан, але головою відправив м'яч над воротами. Згодом Гочолейшвілі підключився до атаки та пробив після пасу Зубкова – воротар. А на 29-й хвилині "гірники" оформили дивний гол.

Це Зубков утік правим флангом, лайнсмен паралельним курсом "запалив" прапорець, але вінгер довів справу до кінця – прострілив на Сікана, а той легко відправив м'яч у ворота. Та після перегляду відеоповтору виявилося, що положення поза грою українець уникнув. Гол зарахували, а "Порту" влаштував приречений протест.

Довелося "драконам" братися до справи заново. Впоралися з новим завданням господарі ще до перерви. Допоміг "Порту" стандарт на лівому фланзі – підопічні Сержіу Консейсау розіграли м'яч і відшукали на лінії штрафного Галено, який розрядив "гармату" під стійку воріт Різника.

Попри очікування, зі стартом другої половини атакувати продовжив португальський гранд. Серйозний тиск "Порту" приніс плоди на 62-й хвилині. Галено на лівому фланзі перехопив необачний пас Судакова на Гочолейшвілі та віддав на Таремі. Форвард влучно пробив у ближній кут.

Цей гол "драконів" став вододілом. Далі на полі розпочався гольовий ярмарок. Та навіть у ньому першість дісталася команді Консейсау. Спершу другий забитий м'яч "Шахтаря" створив Сікан. Нападник прорвався до штрафного з лівого флангу та прострілив, а м'яч після кількох рикошетів затріпотів у сітці.

"Порту" відповів ще двома голами. Наддосвідчений оборонець Пепе з близької відстані переграв Різника з пасу невтомного Галено. А син керманича господарів підхопив м'яч після помилки Бондаря та реалізував свою нагоду. "Гірники" згодом забили втретє – Груїча запресингували біля штрафного "драконів", Степаненко відпасував на Егіналдо, а той поклав у дальній кут. На цьому феєрію команди завершили.

Отже, "Шахтар" посів третє місце в квартеті H. Тепер підопічні Пушіча продовжать виступи в 1/16 фіналу Ліги Європи. Там суперником "гірників" буде одна з команд, що фінішувала другою на груповому етапі турніру.

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