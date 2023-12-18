Лига чемпионов: определились пары 1/8 финала главного турнира Европы

В штабе-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась церемония жеребьевки 1/8 финала Кубка чемпионов. Перед мероприятием 8 команд-победительниц группового этапа получили статус "сеянных", а вторые коллективы каждого из квартетов – "несеянных".

Обидчик донецкого "Шахтера" – португальский "Порту" – попал на лондонский "Арсенал" Александра Зинченко. В свою очередь испанская "Барселона" встретится с итальянским "Наполи". Визит на родину гарантирован наставнику "Пари Сен-Жермен" Луису Энрике. Соперником французского гранда стал испанский "Реал Сосьедад".

Ровной парой стало противостояние миланского "Интера" и мадридского "Атлетико". ПСВ из нидерландского Эйндховена попытается выбить дортмундская "Боруссия". Мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала достался римский "Лацио", а мадридскому "Реалу" – немецкий РБ "Лейпциг". Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" получил в соперники датский "Копенгаген".

Матчи первого раунда плей-офф запланировали на февраль-март. Первые матчи 1/8 финала пройдут 13-14 февраля и 20-21 февраля. Ответные матчи – 5-6 марта и 12-13 марта.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24: