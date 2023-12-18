Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/8 фіналу головного турніру Європи

Фото: "Баварія" – традиційний претендент на перемогу в єврокубку (facebook.com/ChampionsLeague)

Найсильніші команди Європи дізналися суперників у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24. Центральним протистоянням стадії за іменами буде двоматчева зустріч чемпіонів Італії та Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

У штабі-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні завершилася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Кубка чемпіонів. Перед заходом 8 команд-переможниць групового етапу отримали статус "сіяних", а другі колективи кожного з квартетів – "несіяних". Кривдник донецького "Шахтаря" – португальський "Порту" – потрапив на лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка. Натомість іспанська "Барселона" зустрінеться з італійським "Наполі". Візит на батьківщину гарантований для керманича "Парі Сен-Жермен" Луїса Енріке. Суперником французького гранда став іспанський "Реал Сосьєдад". Рівною парою стало протистояння міланського "Інтера" та мадридського "Атлетіко". ПСВ із нідерландського Ейндховена намагатиметься вибити дортмундська "Боруссія". Мюнхенській "Баварії" в 1/8 фіналу дістався римський "Лаціо", а мадридському "Реалу" – німецький РБ "Лейпциг". Чинний володар трофею "Манчестер Сіті" отримав у суперники данський "Копенгаген". Матчі першого раунду плей-офф запланували на лютий-березень. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 13-14 лютого та 20-21 лютого. Матчі-відповіді – 5-6 березня і 12-13 березня. Усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24: "Порту" – "Арсенал"

"Наполі" – "Барселона"

ПСЖ – "Реал Сосьєдад"

"Інтер" – "Атлетіко"

ПСВ – "Боруссія" Д

"Лаціо" – "Баварія"

"Копенгаген" – "Манчестер Сіті"

РБ "Лейпциг" – "Реал"