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Лига чемпионов: определились пары 1/8 финала главного турнира Европы

Ньон, Понедельник 18 декабря 2023 13:20
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Лига чемпионов: определились пары 1/8 финала главного турнира Европы Фото: "Бавария" – традиционный претендент на победу в еврокубке (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Сильнейшие команды Европы узнали соперников в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов 2023/24. Центральным противостоянием стадии по именам будет двухматчевая встреча чемпионов Италии и Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

В штабе-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась церемония жеребьевки 1/8 финала Кубка чемпионов. Перед мероприятием 8 команд-победительниц группового этапа получили статус "сеянных", а вторые коллективы каждого из квартетов – "несеянных".

Обидчик донецкого "Шахтера" – португальский "Порту" – попал на лондонский "Арсенал" Александра Зинченко. В свою очередь испанская "Барселона" встретится с итальянским "Наполи". Визит на родину гарантирован наставнику "Пари Сен-Жермен" Луису Энрике. Соперником французского гранда стал испанский "Реал Сосьедад".

Ровной парой стало противостояние миланского "Интера" и мадридского "Атлетико". ПСВ из нидерландского Эйндховена попытается выбить дортмундская "Боруссия". Мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала достался римский "Лацио", а мадридскому "Реалу" – немецкий РБ "Лейпциг". Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" получил в соперники датский "Копенгаген".

Матчи первого раунда плей-офф запланировали на февраль-март. Первые матчи 1/8 финала пройдут 13-14 февраля и 20-21 февраля. Ответные матчи – 5-6 марта и 12-13 марта.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24:

  • "Порту" – "Арсенал"
  • "Наполи" – "Барселона"
  • ПСЖ – "Реал Сосьедад"
  • "Интер" – "Атлетико"
  • ПСВ – "Боруссия" Д
  • "Лацио" – "Бавария"
  • "Копенгаген" – "Манчестер Сити"
  • РБ "Лейпциг" – "Реал"

Лига чемпионов: определились пары 1/8 финала главного турнира Европы

К слову, ранее "Шахтер" на выезде уступил "Порту" в перестрелке с восемью голами.

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