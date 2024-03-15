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Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/4 фіналу головного турніру Європи

Фото: "Манчестер Сіті" – чинний володар трофею (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбулася церемонія жеребкування наступного раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

Боротьбу за головний європейський трофей продовжать 8 колективів. Перші поєдинки стадії 1/4 фіналу відбудуться 9-10 квітня, а матчі-відповіді зіграють 16-17 квітня.

Найбільше представництво на чвертьфінальній стадії отримала Іспанія, що делегувала три клуби – столичні "Атлетіко" та "Реал", а також "Барселона". Натомість Англія ("Арсенал", "Манчестер Сіті") та Німеччина ("Баварія", "Боруссія" Д) мають два представники. Восьма команда – французький "Парі Сен-Жермен".

Центральним протистояння раунду стануть два матчі між "Реалом" і "Манчестер Сіті". Натомість Луїс Енріке на чолі ПСЖ зустрінеться з колишньою командою – "Барселоною". Рівними парами виглядають протистояння "Арсенала" та "Баварії", а також "Атлетіко" проти "Боруссії".

Усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24:

  • "Арсенал" – "Баварія"
  • "Атлетіко" – "Боруссія" Д
  • "Реал" – "Манчестер Сіті"
  • ПСЖ – "Барселона"

 

До слова, раніше Україна дізналася місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками сезону.

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