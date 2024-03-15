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Україна дізналася фінальне місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА: які наслідки

Київ, П'ятниця 15 березня 2024 11:29
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Україна дізналася фінальне місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА: які наслідки Фото: "Гірники" останніми покинули європейські турніри (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Черговий єврокубковий тиждень не змінив розподіл сил у таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Україна гарантовано завершить сезон на 18-й сходинці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Вітчизняні клуби завершили виступи в Європі ще на попередньому етапі плей-офф континентальних турнірів. Фінальний результат українських колективів – 28,000 балів.

"Дніпро-1", київське "Динамо", полтавська "Ворскла", луганська "Зоря" і донецький "Шахтар" у нинішньому сезоні разом набрали всього 4,100 пункта. Такий результат став найгіршим від сезону 2007/08. Утім, обійти України в таблиці коефіцієнтів УЄФА вже ніхто не зможе. Хорватія і Азербайджан, які перебувають нижче, теж втратили останніх представників у єврокубках.

Виліт із топ-15 гарантовано зменшить представництво України в єврокубках до чотирьох команд у сезоні 2025/26 із виходом лише переможця УПЛ до Ліги чемпіонів. Натомість у кампанії 2024/25 ще зіграють 5 українських клубів (два – в Лізі чемпіонів).

Лідером рейтингу залишається Англія. Показник асоціації захмарний – 103,178 балів. Боротьбу за європейські трофеї продовжують 5 англійських клубів ("Арсенал", "Манчестер Сіті", "Вест Хем", "Ліверпуль" і "Астон Вілла"). Доповнюють трійку найкращих Іспанія (87,864 балів) та Італія (86,998).

Україна дізналася фінальне місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА: які наслідки

До слова, раніше Ліга чемпіонів отримала всіх чвертьфіналістів сезону 2023/24.

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