RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала главного турнира Европы

Фото: "Манчестер Сити" – действующий обладатель трофея (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась церемония жеребьевки следующего раунда плей-офф Лиги чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Борьбу за главный европейский трофей продолжат 8 коллективов. Первые поединки стадии 1/4 финала состоятся 9-10 апреля, а ответные матчи сыграют 16-17 апреля.

Наибольшее представительство на четвертьфинальной стадии получила Испания, делегировавшая три клуба - столичные "Атлетико" и "Реал", а также "Барселона". Англия ("Арсенал", "Манчестер Сити") и Германия ("Бавария", "Боруссия" Д) имеют два представителя. Восьмая команда – французский "Пари Сен-Жермен".

Центральным противостоянием раунда станут два матча между "Реалом" и "Манчестер Сити". В свою очередь Луис Энрике во главе ПСЖ встретится с бывшей командой – "Барселоной". Равными парами выглядят противостояния "Арсенала" и "Баварии", а также "Атлетико" против "Боруссии".

Все пары 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24:

  • "Арсенал" – "Бавария"
  • "Атлетико" – "Боруссия" Д
  • "Реал" – "Манчестер Сити"
  • ПСЖ – "Барселона"

 

К слову, ранее Украина узнала место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АрсеналАтлетикоБаварияМанчестер СитиРеалБарселонаБоруссияПСЖЛига Чемпионов