Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала главного турнира Европы

Борьбу за главный европейский трофей продолжат 8 коллективов. Первые поединки стадии 1/4 финала состоятся 9-10 апреля, а ответные матчи сыграют 16-17 апреля.

Наибольшее представительство на четвертьфинальной стадии получила Испания, делегировавшая три клуба - столичные "Атлетико" и "Реал", а также "Барселона". Англия ("Арсенал", "Манчестер Сити") и Германия ("Бавария", "Боруссия" Д) имеют два представителя. Восьмая команда – французский "Пари Сен-Жермен".

Центральным противостоянием раунда станут два матча между "Реалом" и "Манчестер Сити". В свою очередь Луис Энрике во главе ПСЖ встретится с бывшей командой – "Барселоной". Равными парами выглядят противостояния "Арсенала" и "Баварии", а также "Атлетико" против "Боруссии".

Все пары 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24: