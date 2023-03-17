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Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/4 фіналу головного єврокубка

Фото: "Баварія" зустрінеться з "Манчестер Сіті" (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Вісімка найсильніших команд Європи дізналася суперників у другому раунді плей-офф Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

У штаб-квартирі УЄФА 17 березня відбулася церемонія жеребкування чвертьфіналу Кубка чемпіонів. Своїх опонентів отримали 8 переможців 1/8 фіналу турніру.

Чинний переможець Ліги чемпіонів – мадридський "Реал" – зустрінеться з лондонським "Челсі". Триразовий тріумфатор міланський "Інтер" позмагається за путівку в півфінал із лісабонською "Бенфікою". До битви грандів готуватимуться англійський "Манчестер Сіті" та мюнхенська "Баварія". Останню пару склали італійські гранди – "Мілан" і "Наполі".

У півфіналі переможці другої та четвертої пар зустрінуться між собою, тож позачергове дербі Мілана може відбутися на європейській арені. Натомість тріумфатор першого протистояння поборотеся за вихід у фінал із "Манчестер Сіті" або "Баварією".

Матчі другого раунду плей-офф запланували на квітень. Перші поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 11-12 квітня. Матчі-відповіді – 18-19 квітня. Натомість півфінали зіграють 9-10 травня та 16-17 травня. Фінал запланований на 10 червня у Стамбулі.

Усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23:

  • "Реал" – "Челсі"
  • "Бенфіка" – "Інтер"
  • "Манчестер Сіті" – "Баварія"
  • "Мілан" – "Наполі"

До слова, напередодні "Шахтар" зазнав розгрому від "Фейєнорда" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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