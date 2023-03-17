RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала главного еврокубка

Автор: Антон Федорцив

Восьмерка сильнейших команд Европы узнала соперников во втором раунде плей-офф Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

В штаб-квартире УЕФА 17 марта прошла церемония жеребьевки четвертьфинала Кубка чемпионов. Своих оппонентов получили 8 победителей 1/8 финала турнира.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский "Реал" – встретится с лондонским "Челси". Трехкратный триумфатор миланский "Интер" сразится за путевку в полуфинал с лиссабонской "Бенфикой". К битве грандов будут готовиться английский "Манчестер Сити" и мюнхенская "Бавария". Последнюю пару составили итальянские гранды – "Милан" и "Наполи".

В полуфинале победители второй и четвертой пар встретятся между собой, так что внеочередное дерби Милана может состояться на европейской арене. Зато триумфатор первого противостояния поборется за выход в финал с "Манчестер Сити" либо "Баварией".

Матчи второго раунда плей-офф запланировали на апрель. Первые поединки 1/4 финала пройдут 11-12 апреля. Ответные матчи – 18-19 апреля. Полуфиналы сыграют 9-10 мая и 16-17 мая. Финал намечен на 10 июня в Стамбуле.

Все пары 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23:

  • "Реал" – "Челси"
  • "Бенфика" – "Интер"
  • "Манчестер Сити" – "Бавария"
  • "Милан" – "Наполи"

К слову, накануне "Шахтер" потерпел разгром от "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БаварияРеалМиланМанчестер СитиЧелсиЛига ЧемпионовНаполиБенфика