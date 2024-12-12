Ліга чемпіонів. Відомі два щасливчики і три невдахи: які шанси у "Шахтаря"

Ліга чемпіонів, основний раунд, 6-й тур

"Боруссія" Д – "Барселона" – 2:3

Голи: Гірассі, 60, 78 – Рафінья, 53, Торрес, 75, 85

"Ювентус" – "Манчестер Сіті" – 2:0

Голи: Влаховіч, 53, Маккенні, 75

"Арсенал" – "Монако" – 3:0

Голи: Сака, 34, 78, Хаверц, 88

"Бенфіка" – "Болонья" – 0:0

"Мілан" – "Црвена Звезда" – 2:1

Голи: Леау, 42, Абрахам, 87 – Радоньїч, 67

"Фейєнорд" – "Спарта" – 4:2

Голи: Траунер, 8, Пайшау, 10, Хадж-Мусса, 30, Хіменес, 63 – Ррахмані, 42, Белен (автогол)

"Атлетіко" – "Слован" – 3:1

Голи: Альварес, 16, Грізманн, 45 – Стрелец, 51 (пенальті)

"Лілль" – "Штурм" – 3:2

Голи: Сахрауї, 37, Баккер, 45+2, Харальдсонн, 81 – Кітеішвілі, 45+5, Бірет, 47

"Штутгарт" – "Янг Бойз" – 5:1

Голи: Стіллер, 25, Мійо, 53, Фюріх, 61, Вагноман, 66, Кайтель, 76 – Лакомі, 6

Італійський "Ювентус" вдома завдав чергової поразки англійському "Манчестер Сіті" (2:0). Господарі двічі вразили ворота суперників у другому таймі. На 53-й хвилині рахунок відкрив Влахович. А подвоїв - на 75-й Маккенні, який усього шістьма хвилинами раніше з'явився на заміну. Команда Хосепа Гвардіоли зазнала сьомої поразки в останніх десяти матчах у всіх турнірах. "Містяни" опустились на 22-гу сходинку в таблиці і якщо справи підуть так і далі, ризикують не потрапити в топ-24.

Фото: Вестон Маккенні (x.com/juventusfcen)

Німецька "Боруссія" з Дортмунда так і не змогла переграти іспанську "Барселону". Більш того, вперше в історії поступилась піренейському гранду вдома (2:3). У дуже якісному поєдинку обидві команди могли домогтися більшого, якби реалізовували моменти. У підсумку "Барселона" виграла завдяки вдалій заміні. Під кінець матчу на полі з'явився Ферран Торрес, який і оформив переможний дубль. Каталонці піднялась у турнірній таблиці на чисте друге місце і з 15-ма очками святкує достроковий вихід у плей-офф.

Фото: Ферран Торрес (x.com/fcbarcelona)

Лондонський "Арсенал" здобув розгромну перемогу над "Монако". Двічі відзначився Сака, а крапку в грі поставив Хаверц. Українець Олександр Зінченко навіть не потрапив у заявку на матч. Офіційна причина – травма. "Каноніри" набрали 13 очок і піднялась у топ-3 загальної таблиці.

Фото: Букайо Сака (x.com/arsenal)

Анатолій Трубін з португальської "Бенфіки" провів другий "сухий" поєдинок у ЛЧ. Втім гравці його команди також не зуміли забити італійській "Болоньї", хоча мали відчутну перевагу. У нашого голкіпера роботи в матчі було не дуже багато – він здійснив лише один сейв.

Фото: Анатолій Трубін (x.com/slbenfica_en)

Після шести турів Ліга чемпіонів пішла на "різдвяні канікули". Турнір відновиться 21 січня. У основному етапі командам залишилось провести по два матчі.

Два учасники – "Ліверпуль" і "Барселона" – гарантували собі продовження боротьби. "Янг Бойз", "Слован" та "Лейпциг" не набрали жодного очка і вже точно не пройдуть далі. Є проблеми у низки грандів. "Реал" та "Манчестер Сіті" ледь тримаються в топ-24. А ПСЖ навіть після розгромної перемоги над "Зальцбургом" звідти випав.

Донецький "Шахтар" з 4-ма очками перебуває на 27-й сходинці. Від останньої команди з топ-24 чемпіон України відстає на чотири пункти. Щоб зачепитись за плей-офф треба буде добирати бали у протистояннях з французьким "Брестом" (22 січня) та дортмундською "Боруссією" (29 січня).