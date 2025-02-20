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Ліга чемпіонів: усі учасники 1/8 фіналу

Фото: Мюнхенська "Баварія" серед тих, хто подолав стиковий бар'єр (x.com/ChampionsLeague)
Автор: Андрій Костенко

За результатами стикових матчів визначилися 16 команд, які продовжують боротьбу за головний трофей Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

В стикових іграх брали участь команди, які в основному раунді фінішували на місцях з 9-го до 24-те. Переможці вийшли до 1/8 фіналу де на них уже чекали клуби, що посіли перші вісім сходинок у загальній таблиці.

Команди, які вийшли в 1/8 фіналу через плей-офф:

  • "Фейєнорд"
  • "Бенфіка"
  • "Брюгге"
  • "Баварія"
  • ПСЖ
  • "Боруссія" Д
  • ПСВ
  • "Реал"

Команди, що вийшли до 1/8 фіналу напряму:

  • "Ліверпуль"
  • "Барселона"
  • "Арсенал"
  • "Інтер"
  • "Атлетіко"
  • "Байєр"
  • "Лілль"
  • "Астон Вілла"

Таким чином боротьбу в найпрестижнішому континентальному турнірі продовжують клуби з восьми країн. По три представники мають Англія, Іспанія та Німеччина, по два – Нідерланди та Франція, по одному – Бельгія, Італія та Португалія.

Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 21 лютого. Перші зустрічі пройдуть 4-5 березня, матчі-відповіді – 11-12 березня.  

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