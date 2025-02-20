Ліга чемпіонів: усі учасники 1/8 фіналу

В стикових іграх брали участь команди, які в основному раунді фінішували на місцях з 9-го до 24-те. Переможці вийшли до 1/8 фіналу де на них уже чекали клуби, що посіли перші вісім сходинок у загальній таблиці.

Команди, які вийшли в 1/8 фіналу через плей-офф:

"Фейєнорд"

"Бенфіка"

"Брюгге"

"Баварія"

ПСЖ

"Боруссія" Д

ПСВ

"Реал"

Команди, що вийшли до 1/8 фіналу напряму:

"Ліверпуль"

"Барселона"

"Арсенал"

"Інтер"

"Атлетіко"

"Байєр"

"Лілль"

"Астон Вілла"

Таким чином боротьбу в найпрестижнішому континентальному турнірі продовжують клуби з восьми країн. По три представники мають Англія, Іспанія та Німеччина, по два – Нідерланди та Франція, по одному – Бельгія, Італія та Португалія.

Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 21 лютого. Перші зустрічі пройдуть 4-5 березня, матчі-відповіді – 11-12 березня.