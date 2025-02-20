Лига чемпионов: все участники 1/8 финала

В стыковых играх участвовали команды, которые в основном раунде финишировали на местах с 9-го по 24-е. Победители вышли в 1/8 финала где их уже ждали клубы, занявшие первые восемь строчек в общей таблице.

Команды, которые вышли в 1/8 финала через плей-офф:

"Фейенорд"

"Бенфика"

"Брюгге"

"Бавария"

ПСЖ

"Боруссия" Д

ПСВ

"Реал"

Команды, вышедшие в 1/8 финала напрямую:

"Ливерпуль"

"Барселона"

"Арсенал"

"Интер"

"Атлетико"

"Байер"

"Лилль"

"Астон Вилла"

Таким образом борьбу в самом престижном континентальном турнире продолжают клубы из восьми стран. По три представителя имеют Англия, Испания и Германия, по два - Нидерланды и Франция, по одному - Бельгия, Италия и Португалия.

Отметим, что в обойме остаются четыре клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это "Арсенал" Александра Зинченко, "Байер" Артема Степанова, "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля. Первые встречи пройдут 4-5 марта, ответные матчи - 11-12 марта.