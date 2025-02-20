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Лига чемпионов: все участники 1/8 финала

Фото: Мюнхенская "Бавария" среди тех, кто преодолел стыковой барьер (x.com/ChampionsLeague)
Автор: Андрей Костенко

По результатам стыковых матчей определились 16 команд, которые продолжают борьбу за главный трофей Лиги чемпионов.

В стыковых играх участвовали команды, которые в основном раунде финишировали на местах с 9-го по 24-е. Победители вышли в 1/8 финала где их уже ждали клубы, занявшие первые восемь строчек в общей таблице.

Команды, которые вышли в 1/8 финала через плей-офф:

  • "Фейенорд"
  • "Бенфика"
  • "Брюгге"
  • "Бавария"
  • ПСЖ
  • "Боруссия" Д
  • ПСВ
  • "Реал"

Команды, вышедшие в 1/8 финала напрямую:

  • "Ливерпуль"
  • "Барселона"
  • "Арсенал"
  • "Интер"
  • "Атлетико"
  • "Байер"
  • "Лилль"
  • "Астон Вилла"

Таким образом борьбу в самом престижном континентальном турнире продолжают клубы из восьми стран. По три представителя имеют Англия, Испания и Германия, по два - Нидерланды и Франция, по одному - Бельгия, Италия и Португалия.

Отметим, что в обойме остаются четыре клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это "Арсенал" Александра Зинченко, "Байер" Артема Степанова, "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля. Первые встречи пройдут 4-5 марта, ответные матчи - 11-12 марта.

 

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Александр ЗинченкоАндрей ЛунинФутбол