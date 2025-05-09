Ліга чемпіонів та інші: коли та де дивитися фінали єврокубків

Ліга чемпіонів: "Інтер" – ПСЖ

"Альянц Арена" (фото: fcbayern.com)

Де і коли відбудеться – 31 травня, "Альянц Арена", Мюнхен (Німеччина), початок – 22:00.

Досягнення у Лізі (Кубку) чемпіонів:

"Інтер" – триразовий переможець (1964, 1965, 2010 роки) та триразовий фіналіст (1967, 1972, 2023).

Переможні фінали:

1964, "Інтер" – "Реал" – 3:1

1965, "Інтер" – "Бенфіка" – 1:0

2010, "Інтер" – "Баварія" – 2:0

Програні фінали:

1967, "Селтік" – "Інтер" – 2:1

1972, "Аякс" – "Інтер" – 2:0

2023, "Манчестер Сіті" – "Інтер" – 1:0

ПСЖ – фіналіст ЛЧ-2019/20.

Програний фінал:

2020, "Баварія" – ПСЖ – 1:0

Додаткова інформація:

Шляхи ПСЖ та "Інтера" ніколи не перетинались в клубних змаганнях – фінал ЛЧ-2024/25 стане першою офіційною зустріччю суперників.

Французькі клуби 7 разів грали у фіналах Ліги (Кубка) чемпіонів: одна перемога та шість поразок.

Єдину перемогу Франції приніс "Марсель", який у 1993 році переміг італійський "Мілан" (1:0) – той матч, як і фінал-2025, приймав Мюнхен.

ПСЖ став другим клубом країни, що вдруге дістався фіналу: раніше це робив "Реймс", який у 1956 та 1959 роках поступався "Реалу".

Італійські клуби грали у фіналах Ліги (Кубка) чемпіонів 29 разів: 12 перемог та 17 поразок.

Найбільше тріумфів у "Мілана" – 7. У "Інтера" – 3, у "Ювентуса" – 2.

Матч "Інтер" – ПСЖ стане другим італо-французьким фіналом – після протистояння 1993 року: "Марсель" – "Мілан" (1:0).

Ліга Європи: "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем"

Де і коли відбудеться – 21 травня, "Сан-Мамес", Більбао (Іспанія), початок – 22:00.

"Сан-Мамес" (фото: instagram/estadio-de-san-mames)

Досягнення у Лізі Європи (Кубку УЄФА)

"Манчестер Юнайтед" – два виходи у фінал, одна перемога.

Переможний фінал:

2017, МЮ – "Аякс" – 2:0

Програний фінал:

2021, "Вільярреал" – МЮ – 1:1, пенальті – 11:10

"Тоттенхем" – дворазовий володар (1972, 1984) та одноразовий фіналіст (1974).

Переможні фінали:

1972, "Тоттенхем" – "Вулверхемптон" – 2:1, 1:1

1984, "Тоттенхем" – "Андерлехт" – 1:1, 1:1, пенальті – 4:3

Програний фінал:

1974, "Фейєнорд" – "Тотенхем" – 2:2, 2:0

Додаткова інформація:

Англійські клуби 17 разів грали у фіналах Ліги Європи (Кубка УЄФА) – 9 перемог та 8 поразок.

Фвінал-2025 стане третім чисто англійським. У 1972 році "Тоттенхем" здолав "Вулверхемптон" (2:1, 1:1), а у 2019-му – "Челсі" – "Арсенал" (4:1).

Також він буде 11-м, в якому зустрінуться команди з однієї країни. Раніше між собою трофей розігрували представники Італії (4 рази), Англії та Іспанії (по 2), Німеччини та Португалії (по 1).

Ліга конференцій: "Челсі" – "Бетіс"

Де і коли відбудеться – 28 травня, Міський стадіон, Вроцлав (Польща), початок – 22:00.

Міський стадіон Вроцлава (фото: x.com/TarczynskiArena)

"Челсі" та "Бетіс" гратимуть у фіналі ЛК вперше.

Додаткова інформація:

Ліга конференцій вперше була розіграна в сезоні-2021/22.

Переможцями були: італійська "Рома", англійський "Вест Хем" та грецький "Олімпіакос".

Італійська "Фіорентина" двічі поспіль (2023, 2024 роки) грала у фіналах і двічі поступалась – "Вест Хему та "Олімпіакосу". Ще одним фіналістом-невдахою є нідерландський "Фейєнорд".

У разі перемоги "Челсі" повноправним переможцем турніру стане українець Михайло Мудрик. У поточному сезоні він зіграв у ЛК 6 матчів, забив 3 голи та відзначився 4-ма асисистами.

Де дивитися фінали

Вирішальні матчі Ліги чемпіонів, Ліги Єврпи та Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків в Україні.

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