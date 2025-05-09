Лига чемпионов и другие: когда и где смотреть финалы еврокубков

Лига чемпионов: "Интер" - ПСЖ
"Альянц Арена" (фото: fcbayern.com)
Где и когда состоится - 31 мая, "Альянц Арена", Мюнхен (Германия), начало - 22:00.
Достижения в Лиге (Кубке) чемпионов:
"Интер " - трехкратный победитель (1964, 1965, 2010 годы) и трехкратный финалист (1967, 1972, 2023).
Победные финалы:
- 1964, "Интер" - "Реал" - 3:1
- 1965, "Интер" - "Бенфика" - 1:0
- 2010, "Интер" - "Бавария" - 2:0
Проигранные финалы:
- 1967, "Селтик" - "Интер" - 2:1
- 1972, "Аякс" - "Интер" - 2:0
- 2023, "Манчестер Сити" - "Интер" - 1:0
ПСЖ - финалист ЛЧ-2019/20.
Проигранный финал:
- 2020, "Бавария" - ПСЖ - 1:0
Дополнительная информация:
- Пути ПСЖ и "Интера" никогда не пересекались в клубных соревнованиях - финал ЛЧ-2024/25 станет первой официальной встречей соперников.
- Французские клубы 7 раз играли в финалах Лиги (Кубка) чемпионов: одна победа и шесть поражений.
- Единственную победу Франции принес "Марсель", который в 1993 году победил итальянский "Милан" (1:0) - тот матч, как и финал-2025, принимал Мюнхен.
- ПСЖ стал вторым клубом страны, который во второй раз добрался до финала: ранее это делал "Реймс", который в 1956 и 1959 годах уступал "Реалу".
- Итальянские клубы играли в финалах Лиги (Кубка) чемпионов 29 раз: 12 побед и 17 поражений.
- Больше всего триумфов у "Милана" - 7. У "Интера" - 3, у "Ювентуса" - 2.
- Матч "Интер" - ПСЖ станет вторым итало-французским финалом - после противостояния 1993 года: "Марсель" - "Милан" (1:0).
Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"
Где и когда состоится - 21 мая, "Сан-Мамес", Бильбао (Испания), начало - 22:00.
"Сан-Мамес" (фото: instagram/estadio-de-san-mames)
Достижения в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
"Манчестер Юнайтед " - два выхода в финал, одна победа.
Победный финал:
Проигранный финал:
- 2021, "Вильярреал" - МЮ - 1:1, пенальти - 11:10
"Тоттенхэм " - двукратный обладатель (1972, 1984) и однократный финалист (1974).
Победные финалы:
- 1972, "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" - 2:1, 1:1
- 1984, "Тоттенхэм" - "Андерлехт" - 1:1, 1:1, пенальти - 4:3
Проигранный финал:
- 1974, "Фейенорд" - "Тоттенхэм" - 2:2, 2:0
Дополнительная информация:
- Английские клубы 17 раз играли в финалах Лиги Европы (Кубка УЕФА) - 9 побед и 8 поражений.
- Фвинал-2025 станет третьим чисто английским. В 1972 году "Тоттенхэм" одолел "Вулверхэмптон" (2:1, 1:1), а в 2019-м - "Челси" - "Арсенал" (4:1).
- Также он будет 11-м, в котором встретятся команды из одной страны. Ранее между собой трофей разыгрывали представители Италии (4 раза), Англии и Испании (по 2), Германии и Португалии (по 1).
Лига конференций: "Челси" - "Бетис"
Где и когда состоится - 28 мая, Городской стадион, Вроцлав (Польша), начало - 22:00.
Городской стадион Вроцлава (фото: x.com/TarczynskiArena)
"Челси" и "Бетис" будут играть в финале ЛК впервые.
Дополнительная информация:
- Лига конференций впервые была разыграна в сезоне-2021/22.
- Победителями были: итальянская "Рома", английский "Вест Хэм" и греческий "Олимпиакос".
- Итальянская "Фиорентина" дважды подряд (2023, 2024 годы) играла в финалах и дважды уступала - "Вест Хэму и "Олимпиакосу". Еще одним финалистом-неудачником является нидерландский "Фейенорд".
- В случае победы "Челси" полноправным победителем турнира станет украинец Михаил Мудрик. В текущем сезоне он сыграл в ЛК 6 матчей, забил 3 гола и отметился 4-мя ассистами.
Где смотреть финалы
Решающие матчи Лиги чемпионов, Лиги Еврпы и Лиги конференций покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор еврокубков в Украине.
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