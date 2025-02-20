Ліга чемпіонів: що треба знати напередодні останнього жеребкування

21 лютого в швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів. Це буде остання подібна процедура в поточному розіграші, яка визначить остаточну сітку турніру аж до фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Напередодні визначилися всі учасники 1/8 фіналу турніру.
Команди, які вийшли в 1/8 фіналу через плей-офф:
Команди, що вийшли до 1/8 фіналу напряму:
Потенційні суперники в 1/8, 1/4 і 1/2 фіналу вже розбиті по парах, які визначалися підсумковим становищем команд у турнірній таблиці загального етапу.
Тобто ми вже знаємо двох потенційних суперників для кожного клубу, який переміг у стиках:
Під час жеребкування не буде жодних обмежень – в 1/8 фіналу можуть зіграти команди з однієї країни. Також якщо клуби зустрічалися на основному етапі, то це не завадить новим матчам. Зазначимо, що сіяні команди (розташовані праворуч) проводять матч-відповідь удома.
Жеребкування визначить сітку плей-офф аж до фіналу.
Потенційні пари 1/4 фіналу:
У півфіналі переможець першої пари зіграє з переможцем другої, а найсильніші в третій і четвертій парах зустрінуться один з одним.
Переможець 1/2 фіналу з лівої частини сітки (пари 1 і 2 у півфіналі) стане номінальним господарем фіналу.
Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЧ:
Фінал пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.
Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.
Раніше розповіли, як "Реал" з хет-триком Мбаппе декласував "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів.