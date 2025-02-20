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Ліга чемпіонів: що треба знати напередодні останнього жеребкування

Фото: Жеребкування пройде 21 лютого (uefa.com)
Автор: Андрій Костенко

21 лютого в швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів. Це буде остання подібна процедура в поточному розіграші, яка визначить остаточну сітку турніру аж до фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Напередодні визначилися всі учасники 1/8 фіналу турніру.

Команди, які вийшли в 1/8 фіналу через плей-офф:

  • "Фейєнорд"
  • "Бенфіка"
  • "Брюгге"
  • "Баварія"
  • ПСЖ
  • "Боруссія" Д
  • ПСВ
  • "Реал"

Команди, що вийшли до 1/8 фіналу напряму:

  • "Ліверпуль"
  • "Барселона"
  • "Арсенал"
  • "Інтер"
  • "Атлетіко"
  • "Байєр"
  • "Лілль"
  • "Астон Вілла"

Потенційні суперники в 1/8, 1/4 і 1/2 фіналу вже розбиті по парах, які визначалися підсумковим становищем команд у турнірній таблиці загального етапу.

Тобто ми вже знаємо двох потенційних суперників для кожного клубу, який переміг у стиках:

  • ПСЖ – "Ліверпуль" або "Барселона"
  • "Бенфіка" – "Ліверпуль" або "Барселона"
  • ПСВ – "Арсенал" або "Інтер"
  • "Фейєнорд" – "Арсенал" або "Інтер"
  • "Реал" – "Атлетіко" або "Байєр"
  • "Баварія" – "Атлетіко" або "Байєр"
  • "Брюгге" – "Лілль" або "Астон Вілла"
  • "Боруссія" Д – "Лілль" або "Астон Вілла"

Під час жеребкування не буде жодних обмежень – в 1/8 фіналу можуть зіграти команди з однієї країни. Також якщо клуби зустрічалися на основному етапі, то це не завадить новим матчам. Зазначимо, що сіяні команди (розташовані праворуч) проводять матч-відповідь удома.

Жеребкування визначить сітку плей-офф аж до фіналу.

Потенційні пари 1/4 фіналу:

  • Пара 1: ПСЖ / "Ліверпуль" / "Барселона" – "Брюгге" / "Лілль" / "Астон Вілла"
  • Пара 2: "Реал" / "Атлетіко" / "Байєр" – ПСВ / "Арсенал" / "Інтер"
  • Пара 3: "Бенфіка" / "Ліверпуль" / "Барселона" – "Боруссія" Д / "Лілль" / "Астон Вілла"
  • Пара 4: "Баварія" / "Атлетіко" / "Байєр" – "Фейєнорд" / "Арсенал" / "Інтер"

У півфіналі переможець першої пари зіграє з переможцем другої, а найсильніші в третій і четвертій парах зустрінуться один з одним.

Переможець 1/2 фіналу з лівої частини сітки (пари 1 і 2 у півфіналі) стане номінальним господарем фіналу.

Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЧ:

  • 1/8 фіналу: 4-5 та 11-12 березня
  • 1/4 фіналу: 8-9 та 15-16 квітня
  • 1/2 фіналу: 29-30 квітня та 6-7 травня

Фінал пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.

Раніше розповіли, як "Реал" з хет-триком Мбаппе декласував "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів.

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