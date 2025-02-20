Ліга чемпіонів: що треба знати напередодні останнього жеребкування

Напередодні визначилися всі учасники 1/8 фіналу турніру.

Команди, які вийшли в 1/8 фіналу через плей-офф:

"Фейєнорд"

"Бенфіка"

"Брюгге"

"Баварія"

ПСЖ

"Боруссія" Д

ПСВ

"Реал"

Команди, що вийшли до 1/8 фіналу напряму:

"Ліверпуль"

"Барселона"

"Арсенал"

"Інтер"

"Атлетіко"

"Байєр"

"Лілль"

"Астон Вілла"

Потенційні суперники в 1/8, 1/4 і 1/2 фіналу вже розбиті по парах, які визначалися підсумковим становищем команд у турнірній таблиці загального етапу.

Тобто ми вже знаємо двох потенційних суперників для кожного клубу, який переміг у стиках:

ПСЖ – "Ліверпуль" або "Барселона"

"Бенфіка" – "Ліверпуль" або "Барселона"

ПСВ – "Арсенал" або "Інтер"

"Фейєнорд" – "Арсенал" або "Інтер"

"Реал" – "Атлетіко" або "Байєр"

"Баварія" – "Атлетіко" або "Байєр"

"Брюгге" – "Лілль" або "Астон Вілла"

"Боруссія" Д – "Лілль" або "Астон Вілла"

Під час жеребкування не буде жодних обмежень – в 1/8 фіналу можуть зіграти команди з однієї країни. Також якщо клуби зустрічалися на основному етапі, то це не завадить новим матчам. Зазначимо, що сіяні команди (розташовані праворуч) проводять матч-відповідь удома.

Жеребкування визначить сітку плей-офф аж до фіналу.

Потенційні пари 1/4 фіналу:

Пара 1: ПСЖ / "Ліверпуль" / "Барселона" – "Брюгге" / "Лілль" / "Астон Вілла"

ПСЖ / "Ліверпуль" / "Барселона" – "Брюгге" / "Лілль" / "Астон Вілла" Пара 2: "Реал" / "Атлетіко" / "Байєр" – ПСВ / "Арсенал" / "Інтер"

"Реал" / "Атлетіко" / "Байєр" – ПСВ / "Арсенал" / "Інтер" Пара 3: " Бенфіка" / "Ліверпуль" / "Барселона" – "Боруссія" Д / "Лілль" / "Астон Вілла"

Бенфіка" / "Ліверпуль" / "Барселона" – "Боруссія" Д / "Лілль" / "Астон Вілла" Пара 4: "Баварія" / "Атлетіко" / "Байєр" – "Фейєнорд" / "Арсенал" / "Інтер"

У півфіналі переможець першої пари зіграє з переможцем другої, а найсильніші в третій і четвертій парах зустрінуться один з одним.

Переможець 1/2 фіналу з лівої частини сітки (пари 1 і 2 у півфіналі) стане номінальним господарем фіналу.

Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЧ:

1/8 фіналу: 4-5 та 11-12 березня

4-5 та 11-12 березня 1/4 фіналу: 8-9 та 15-16 квітня

8-9 та 15-16 квітня 1/2 фіналу: 29-30 квітня та 6-7 травня

Фінал пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

Зазначимо, що в обоймі залишаються чотири клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це "Арсенал" Олександра Зінченка, "Байєр" Артема Степанова, "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна.