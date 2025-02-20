Лига чемпионов: что надо знать накануне последней жеребьевки

21 февраля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Это будет последняя подобная процедура в текущем розыгрыше, которая определит окончательную сетку турнира вплоть до финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Накануне определились все участники 1/8 финала турнира.
Команды, которые вышли в 1/8 финала через плей-офф:
Команды, вышедшие в 1/8 финала напрямую:
Потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа.
То есть мы уже знаем двух потенциальных соперников для каждого клуба, победившего в стыках:
Во время жеребьевки не будет никаких ограничений - в 1/8 финала могут сыграть команды из одной страны. Также если клубы встречались на основном этапе, то это не помешает новым матчам. Отметим, что сеяные команды (расположенные справа) проводят ответный матч дома.
Жеребьевка определит сетку плей-офф вплоть до финала.
Потенциальные пары 1/4 финала:
В полуфинале победитель первой пары сыграет с победителем второй, а сильнейшие в третьей и четвертой парах встретятся друг с другом.
Победитель 1/2 финала из левой части сетки (пары 1 и 2 в полуфинале) станет номинальным хозяином финала.
Когда состоятся матчи плей-офф ЛЧ:
Финал пройдет 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
Отметим, что в обойме остаются четыре клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это "Арсенал" Александра Зинченко, "Байер" Артема Степанова, "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина.
Ранее рассказали, как "Реал" с хет-триком Мбаппе деклассировал "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.