Ліга чемпіонів: "Реал" із героїзмом Луніна здолав "Лейпциг", "Ман Сіті" дотиснув "Копенгаген"

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Копенгаген" – "Манчестер Сіті" – 1:3

Голи: Маттссон, 34 – Де Брюйне, 10, Сілва, 45+1, Фоден, 90+2

РБ "Лейпциг" – "Реал" – 0:1

Гол: Діас, 48

"Містяни" в столиці Данії забили швидкий м'яч зусиллями Де Брюйне, який з меж штрафного скористався прихованою передачею Фодена. "Копенгаген" зумів відігратися у середині першого тайму – Едерсон віддав невдалий пас, а Маттссон із півкола карної зони пробив у верхній кут.

Утім, "Манчестер Сіті" оформив гол у роздягальню. Це Сілва елегантно підсік м'яч над кіпером після передачі Де Брюйне. У другій половині "містяни" спробували розвинути успіх. Однак, кураж упіймав Грабара. Воротар господарів спершу відбив удар того ж Де Брюйне зі середньої дистанції, а потім витягнув із-під поперечини постріл Доку.

А коли голкіпер був безсилим, то за "Копенгаген" грали рідні стіни. На 77-й хвилині Холанд головою замкнув навіс Сілви в протихід Грабарі, але м'яч поцілив у поперечину. Та везіння закінчилося в доданий арбітром час. Фоден зіграв у стінку з Де Брюйне та встановив остаточний результат.

Натомість у Лейпцизі в перші хвилини переконливіше виглядали господарі. Двічі в епіцентрі подій опинився Шешко. Спершу він забив, але гол скасували чи то через офсайд, чи то через атаку на Луніна. А в другому випадку українець ногою парирував постріл словенця у виході один на один.

Мадридці поступово вирівняли становище, але до небезпеки справа не дійшла до перерви. А ось на старті другої половини "Реал" повів, коли Діас обіграв Раума, пройшов ще двох опонентів і розкішно поклав у дальній кут воріт. РБ "Лейпциг" ледь не відігрався в наступній атаці, але Лунін впорався з ударом Ольмо та добиванням Шешка.

Далі ще цікавіше. Вінісіус на куті штрафного прибрав опонента та пробив у дальній кут – стійка! А незабаром Шешко знову опинився на ударній позиції в контратаці "червоних биків" і вкотре не зміг переграти українського кіпера "Реала". Зрештою, мадридці зберегли переможний рахунок.