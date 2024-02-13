Лига чемпионов: "Реал" с героизмом Лунина одолел "Лейпциг", "Ман Сити" дожал "Копенгаген"

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Копенгаген" – "Манчестер Сити" – 1:3

Голы: Маттссон, 34 – Де Брюйне, 10, Силва, 45+1, Фоден, 90+2

РБ "Лейпциг" – "Реал" – 0:1

Гол: Диас, 48

"Горожане" в столице Дании забили быстрый мяч усилиями Де Брюйне, который из пределов штрафной воспользовался скрытой передачей Фодена. "Копенгаген" сумел отыграться в середине первого тайма – Эдерсон отдал неудачный пас, а Маттссон с полукруга штрафной зоны пробил в верхний угол.

Впрочем, "Манчестер Сити" оформил гол в раздевалку. Это Силва элегантно подсек мяч над кипером после передачи Де Брюйне. Во второй половине "горожане" попытались развить успех. Однако кураж поймал Грабара. Вратарь хозяев сначала отразил удар того же Де Брюйне со средней дистанции, а затем вытащил из-под перекладины выстрел Доку.

А когда голкипер был бессилен, то за "Копенгаген" играли родные стены. На 77-й минуте Холанд головой замкнул навес Силвы в противоход Грабаре, но мяч попал в перекладину. Но везение закончилось в добавленное арбитром время. Фоден сыграл в стенку с Де Брюйне и установил окончательный результат.

Зато в Лейпциге в первые минуты убедительнее выглядели хозяева. Дважды в эпицентре событий оказался Шешко. Сначала он забил, но гол отменили то ли из-за офсайда, то ли из-за атаки на Лунина. А во втором случае украинец ногой парировал выстрел словенца в выходе один на один.

Мадридцы постепенно выровняли положение, но до опасности дело не дошло до перерыва. А вот на старте второй половины "Реал" повел, когда Диас обыграл Раума, прошел еще двух оппонентов и роскошно уложил в дальний угол ворот. РБ "Лейпциг" едва не отыгрался в следующей атаке, но Лунин справился с ударом Ольмо и добиванием Шешко.

Дальше еще интереснее. Винисиус на углу штрафного убрал оппонента и пробил в дальний угол – штанга! А вскоре Шешко снова оказался на ударной позиции в контратаке "красных быков" и еще раз не смог переиграть украинского кипера "Реала". В конце концов мадридцы сохранили победный счет.