Ліга чемпіонів: "Наполі" здобув комфортну перемогу над "Айнтрахтом"

Упевненою перемогою для італійського "Наполі" завершився вояж у Франкфурт-на-Майні на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти місцевого "Айнтрахта".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі
"Айнтрахт" – "Наполі" – 0:2
Голи: Осімхен, 40, Ді Лоренцо, 65
Нереалізований пенальті: Кварацхелія, 36 (Н)
Вилучення: Коло Муані, 58 (А, пряма червона картка)
Першими момент створили господарі. Уже на 5-й хвилині відкрити рахунок міг Коло Муані, але не поцілив у дальній кут в атаці другим темпом. "Партенопейці" згодом організували подвійну відповідь. І якщо спершу Трапп зумів парирувати удар Камади по власних воротах після стандарту, то далі кіпер потягнув класний постріл Кварацхелії під поперечину.
Активний грузин міг забити і на 36-й хвилині. "Наполі" отримав право на пробиття одинадцятиметрового за фол проти Осімхена. Хавбек із позначки непогано вдарив у лівий кут, але Трапп феноменальним стрибком перевів м'яч на кутовий.
Цей епізод, однак, лише посунув у часі гол гостей. Перед перервою неаполітанці організували стрімку контратаку після перехоплення в центрі поля. М'яч опинився ліворуч в атаці у Лосано, який вивіреною передачею відшукав Осімхена – нігерієць у дотик пробив влучно.
Геть кепськими справи "Айнтрахта" стали на старті другої половини. Це Коло Муані в простій ситуації влетів шипами в гомілкостоп Замбо-Ангісси. Вирок арбітра був суворим, але справедливим – вилучення.
Для реалізації чисельної більшості "Наполі" знадобилося менше десяти хвилин. На 65-й Кварацхелія на куті штрафного відкинув під удар Ді Лоренцо, а капітан лідера Серії А розкішно поклав м'яч у дальній кут – 0:2 у підсумку.
До слова, мадридський "Реал" розгромив "Ліверпуль" на виїзді в першому матчі плей-офф турніру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.