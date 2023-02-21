Лига чемпионов: "Наполи" одержал комфортную победу над "Айнтрахтом"

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Айнтрахт" – "Наполи" – 0:2

Голы: Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65

Нереализованный пенальти: Кварацхелия, 36 (Н)

Удаление: Коло Муани, 58 (А, прямая красная карточка)

Первыми момент создали хозяева. Уже на 5-й минуте открыть счет мог Коло Муани, но не попал в дальний угол в атаке вторым темпом. "Партенопейцы" вскоре организовали двойной ответ. И если сначала Трапп сумел парировать удар Камады по своим воротам после стандарта, то дальше кипер потянул классный выстрел Кварацхелии под перекладину.

Активный грузин мог забить и на 36-й минуте. "Наполи" получил право на пробитие одиннадцатиметрового за фол против Осимхена. Хавбек с отметки неплохо ударил в левый угол, но Трапп феноменальным броском перевел мяч на угловой.

Этот эпизод, однако, лишь отсрочил гол гостей. Перед перерывом неаполитанцы организовали стремительную контратаку после перехвата в центре поля. Мяч оказался слева в атаке у Лосано, который выверенной передачей отыскал Осимхена – нигериец в касание пробил точно.

Совсем плохи дела "Айнтрахта" стали на старте второй половины. Это Коло Муани в простой ситуации влетел шипами в голеностоп Замбо-Ангиссы. Приговор арбитра был строгим, но справедливым – удаление.

Для реализации численного большинства "Наполи" потребовалось менее десяти минут. На 65-й Кварацхелия на углу штрафной отбросил под удар Ди Лоренцо, а капитан лидера Серии А роскошно уложил мяч в дальний угол – 0:2 в итоге.