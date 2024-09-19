Ліга чемпіонів: "Манчестер Сіті" розписав нічию з "Інтером", ПСЖ дотиснув "Жирону"

Ліга чемпіонів, основний раунд, 1-й тур

"Спарта" – "Зальцбург" – 3:0

Голи: Кайрінен, 2, Олатунджі, 42, Лачі, 58

"Брюгге" – "Боруссія" Д – 0:3

Голи: Гіттенс, 76, 86, Гірассі, 90+5 (пенальті)

"Манчестер Сіті" – "Інтер" – 0:0

ПСЖ – "Жирона" – 1:0

Гол: Гассаніга, 90 (автогол)

"Селтік" – "Слован" – 5:1

Голи: Скейлз, 17, Фурухасі, 47, Енгельс, 56 (пенальті), Маеда, 70, Іда, 87 – Віммер, 61

У столиці Чехії "Спарта" несподівано розгромила "Зальцбург". Допоміг швидкий гол – Кайрінен зіграв на добиванні після сейву голкіпера. Перед перервою Олатунджі з гострого кута пробив із льоту після закидання з глибини. А в другій половині Лачі після перехоплення того ж Олатунджі посадив на п'яті точки оборонців із воротарем і відправив м'яч у порожні ворота австрійського гранда.

"Брюгге" зазнав фіаско від "джмелів" у фінальні 15 хвилин. Спершу Гіттенс із меж штрафного з рикошетом спрямував м'яч у дальню дев'ятку. А потім із тієї ж позиції він влучно пробив низом. Розгромну перемогу дортмундців оформив Гірассі, який холоднокровно реалізував одинадцятиметровий в доданий арбітром час за фол на собі.

Небагато моментів було в центральному протистоянні вечора. Фактично "Манчестер Сіті" міг забити міланцям аж у середині другого тайму. Проте, Зоммер упіймав намертво удар Фодена метрів із 10-ти. "Інтер" відповів пострілом Мхітаряна вище воріт після стрімкої атаки флангом. У фінальні хвилини кіпер "нерадзуррі" парирував дальній постріл Гвардіола та удар головою Гюндогана.

Натомість ПСЖ зумів дотиснути дебютанта турніру. "Жирона" протрималася весь основний час, хоча моментів французький гранд створив чимало. Зокрема, Дембеле влучив у поперечину гарматним пострілом, а Коло Муані не поцілив у дальній кут у виході віч-на-віч. Та на 90-й хвилині кіпер "червоно-білих" Гассаніга курйозно пропустив за лінію простріл Мендеша з лівого флангу.