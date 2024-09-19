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Лига чемпионов: "Манчестер Сити" расписал ничью с "Интером", ПСЖ дожал "Жирону"

Фото: Парижане одержали драматическую победу (x.com/PSG_inside)
Автор: Антон Федорцив

Во второй игровой день основного раунда Лиги чемпионов прошло еще шесть матчей 1-го тура. Победы отпраздновали пражская "Спарта", дортмундская "Боруссия", французский "Пари Сен-Жермен" и шотландский "Селтик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, основной раунд, 1-й тур

"Спарта" – "Зальцбург" – 3:0

Голы: Кайринен, 2, Олатунджи, 42, Лачи, 58

"Брюгге" – "Боруссия" Д – 0:3

Голы: Гиттенс, 76, 86, Гирасси, 90+5 (пенальти)

"Манчестер Сити" – "Интер" – 0:0

ПСЖ – "Жирона" – 1:0

Гол: Гассанига, 90 (автогол)

"Селтик" – "Слован" – 5:1

Голы: Скейлз, 17, Фурухаси, 47, Энгельс, 56 (пенальти), Маэда, 70, Ида, 87 – Виммер, 61

 

 

В столице Чехии "Спарта" неожиданно  разгромила "Зальцбург". Помог быстрый гол – Кайринен сыграл на добивании после сэйва голкипера. Перед перерывом Олатунджи с острого угла пробил с лета после забрасывания из глубины. А во второй половине Лачи после перехвата того же Олатунджи усадил на пятые точки защитников с вратарем и отправил мяч в пустые ворота австрийского гранда.

 

 

 

"Брюгге" потерпел фиаско от "шмелей" в финальные 15 минут. Сначала Гиттенс из пределов штрафной с рикошетом отправил мяч в дальнюю девятку. А потом с той же позиции он точно пробил низом. Разгромную победу дортмундцев оформил Гирасси, хладнокровно реализовавший одиннадцатиметровый в добавленное арбитром время за фол на себе.

 

 

 

Немногие моменты были в центральном противостоянии вечера. Фактически "Манчестер Сити" мог забить миланцам в середине второго тайма. Однако Зоммер поймал намертво удар Фодена метров с 10-ти. "Интер" ответил выстрелом Мхитаряна выше ворот после стремительной атаки по флангу. В финальные минуты кипер "нерадзурри" парировал дальний выстрел Гвардиола и удар головой Гюндогана.

 

 

 

В свою очередь ПСЖ сумел дожать дебютанта турнира. "Жирона" продержалась все основное время, хотя моментов французский гранд создал немало. В частности, Дембеле ударил в перекладину пушечным выстрелом, а Коло Муани не попал в дальний угол в выходе один на один. Но на 90-й минуте кипер "красно-белых" Гассанига курьезно пропустил за линию прострел Мендеша с левого фланга.

 

 

К слову, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" с нереализованным пенальти.

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