Ліга чемпіонів. Хто вийшов напряму в 1/8 фіналу та у матчі плей-офф: підсумки основного раунду

Завершився основний раунд Ліги чемпіонів-2024/25. За його підсумками стали відомі учасники 1/8 фіналу та команди, що зіграють у плей-офф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
18 поєдинків останнього, 8-го туру етапу ліги головного єврокубкового турніру були зіграні 29 січня. Всі вони розпочались о 22:00 за київським часом. За результатами поєдинків сформувалась остаточна турнірна таблиця етапу.
Напряму до 1/8 фіналу вийшли:
У плей-офф пробились
Жеребкування стикових матчів відбудеться 31 січня.
Раніше "Шахтар" програв "Боруссії" та припинив виступи у Лізі чемпіонів.
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