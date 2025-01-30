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Ліга чемпіонів. Хто вийшов напряму в 1/8 фіналу та у матчі плей-офф: підсумки основного раунду

Фото: "Ліверпуль" виграв основний раунд ЛЧ (x.com/LFC)
Автор: Андрій Костенко

Завершився основний раунд Ліги чемпіонів-2024/25. За його підсумками стали відомі учасники 1/8 фіналу та команди, що зіграють у плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

18 поєдинків останнього, 8-го туру етапу ліги головного єврокубкового турніру були зіграні 29 січня. Всі вони розпочались о 22:00 за київським часом. За результатами поєдинків сформувалась остаточна турнірна таблиця етапу.

Напряму до 1/8 фіналу вийшли:

  • "Ліверпуль"
  • "Барселона"
  • "Арсенал"
  • "Інтер"
  • "Атлетіко"
  • "Байєр"
  • "Лілль"
  • "Астон Вілла"

У плей-офф пробились

  • "Аталанта"
  • "Боруссія" Д
  • "Реал"
  • "Баварія"
  • "Мілан"
  • ПСВ
  • ПСЖ
  • "Бенфіка"
  • "Монако"
  • "Брест"
  • "Фейенорд"
  • "Ювентус"
  • "Селтік"
  • "Манчестер Сіті"
  • "Спортінг"
  • "Брюгге"

Жеребкування стикових матчів відбудеться 31 січня.

Раніше "Шахтар" програв "Боруссії" та припинив виступи у Лізі чемпіонів.

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