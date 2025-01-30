Лига чемпионов. Кто вышел напрямую в 1/8 финала и в матчи плей-офф: итоги основного раунда

18 поединков последнего, 8-го тура этапа лиги главного еврокубкового турнира были сыграны 29 января. Все они начались в 22:00 по киевскому времени. По результатам поединков сформировалась окончательная турная таблица этапа.

Напрямую в 1/8 финала вышли:

"Ливерпуль"

"Барселона"

"Арсенал"

"Интер"

"Атлетико"

"Байер"

"Лилль"

"Астон Вилла"

В плей-офф пробились