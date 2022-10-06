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Лига чемпионов: "Челси" разгромил "Милан", "Бенфика" остановила звездный ПСЖ

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Четверг 06 октября 2022 09:22
Лига чемпионов: "Челси" разгромил "Милан", "Бенфика" остановила звездный ПСЖ Фото: Эрлинг Холанд продолжил переписывать историю (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Тремя разгромами и лишь одним ничейным исходом завершилась программа среды в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Победы одержали лондонский "Челси", "Манчестер Сити", дортмундская "Боруссия" и туринский "Ювентус".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Группа E

"Челси" – "Милан" – 3:0

Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Группа G

"Манчестер Сити" – "Копенгаген" – 5:0

Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (автогол), Марез, 55, Альварес, 76

"Севилья" – "Боруссия" Дортмунд – 1:4

Голы: Эн Несири, 51 – Геррейро, 6, Беллингем, 41, Адейеми, 43, Брандт, 75

Группа H

"Ювентус" – "Маккаби" Хайфа – 3:1

Голы: Рабьо, 35, 83, Влахович, 55 – Давид, 75

"Бенфика" – ПСЖ – 1:1

Голы: Данилу, 41 (автогол) – Месси, 22

Лига чемпионов: &quot;Челси&quot; разгромил &quot;Милан&quot;, &quot;Бенфика&quot; остановила звездный ПСЖ

На "Стэмфорд Бридж" хозяева начали разгром миланцев в середине первого тайма, когда Фофана во время суеты после подачи с углового протолкнул мяч в сетку. После перерыва "Челси" забил еще дважды – Обамеянг замкнул в касание прострел Джеймса, а затем сам англичанин отправил мяч под перекладину с острого угла.

В Манчестере судьба матча была решена в течение получаса дублем Холанда. Норвежец сначала с линии штрафной пробил в угол после паса Канселу, а затем удачно сыграл на добивании. Добил "Копенгаген" голом в свои ворота экс-защитник "Шахтера" Хочолава. После перерыва забивали резервисты – Марез и Альварес.

В похожем стиле "Боруссия" пофеерила в Севилье. На 6-й минуте Геррейро забил классным ударом из угла штрафной под дальнюю стойку. А перед перерывом "шмели" шокировали хозяев точными выстрелами Беллингема и Адейеми. Во втором тайме команды обменялись голами – Эн Несири подарил "Севилье" немного надежды ударом головой после углового, а Брандт эти мечты развеял своим точным выстрелом.

Тем временем "Юве" дома не встретил сопротивления "Маккаби". Неочевидным бомбардиром туринцев стал Рабьо, который как будто форвард реализовал выход один на один в первом тайме и забил головой после стандарта во втором. Своим свиданием с кипером гостей воспользовался и Влахович. А Давид подсластил горечь поражение команды из Хайфы.

Наконец в Лиссабоне не выявили сильнейшего "Бенфика" и ПСЖ. Парижане повели в середине первой половины, когда Месси после комбинации с Мбаппе и Неймаром забил очередной гол в своем стиле. Но сдаваться "орлы" и не думали, так что сравняли счет перед перерывом – Данилу подправил в дальний угол собственных ворот фланговый навес. Больше команды не забивали.

К слову, донецкий "Шахтер" уступил "Реалу" на выезде в группе F Лиги чемпионов.

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Ювентус ПСЖ Милан Маккаби Манчестер Сити Челси Лига Чемпионов Боруссия Бенфика
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