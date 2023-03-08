ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліга чемпіонів: "Челсі" без Мудрика вибив "Боруссію" Д на шляху в 1/4 фіналу

Новость на русском →
Лондон, Середа 08 березня 2023 00:10
Ліга чемпіонів: "Челсі" без Мудрика вибив "Боруссію" Д на шляху в 1/4 фіналу Фото: Щойно Рахім Стерлінг відкрив рахунок у зустрічі (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою лондонського "Челсі" завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 проти дортмундської "Боруссії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Челсі" – "Боруссія" Д – 2:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Стерлінг, 43, Гаверц, 53 (пенальті)

"Сині" вийшли на поле з наміром відіграти дефіцит в один м'яч. Уже в стартові 10 хвилин лондонці змарнували кілька нагод. Зокрема, Феліш пробив у голкіпера з гострого кута в межах штрафного майданчика. Натомість Гаверц поцілив у сітку зі зовнішнього боку.

"Джмелі" відповіли моментом зі стандарту – Ройс пробив прямісінько під стійку, але Кепа в чудовому стрибку потягнув удар. Згодом знову нагадав про себе Гаверц. Цього разу німець із "Челсі" влучив у ближню стійку, вчасно зігравши на добиванні.

Забити "сині" зуміли в роздягальню. Гол прийшов із лівого флангу. Чілвелл прострілив до карної зони на Стерлінга. Англієць прийняв м'яч і невдало пробив, але першим зіграв на підбиранні та з другої спроби відправив кулю за лінію.

А на старті другої половині "Челсі" закріпив власну перевагу. Опосередкованим асистентом вдруге став Чілвелл. Саме після прострілу оборонця "синіх" м'яч влучив у руку Вольфу – пенальті. Бити одинадцятиметровий взявся Гаверц. Він поцілив у стійку в першій спробі, але арбітр наказав перебити через появу двох оборонців у штрафному до удару. З другого разу німець пробив точно в кут.

Дортмундці демонстрували бажання відігратися, але до реальних нагод забити справа доходила вкрай рідко. Хіба що винуватець другого гола Вольф після стінки з партнером намагався пробити Кепу – іспанський воротар ефектно відвів загрозу від воріт.

Зрештою, "Челсі" довів поєдинок до перемоги з потрібним рахунком. Лондонці стали другим учасником 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування вирішальних стадій євротурніру заплановане на 17 березня.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Фейєнорда" перед 1/8 фіналу Ліги Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Челси Ліга чемпіонів Боруссия
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади