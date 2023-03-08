Лига чемпионов: "Челси" без Мудрика выбил "Боруссию" Д на пути в 1/4 финала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Челси" – "Боруссия" Д – 2:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53 (пенальти)

"Синие" вышли на поле с намерением отыграть дефицит в один мяч. Уже в стартовые 10 минут лондонцы упустили несколько возможностей. В частности, Фелиш пробил в голкипера с острого угла из пределов штрафной. Зато Хаверц попал в сетку с внешней стороны.

"Джмели" ответили моментом со стандарта – Ройс пробил прямо под стойку, но Кепа в великолепном прыжке потянул удар. Впоследствии снова напомнил о себе Хаверц. В этот раз немец из "Челси" попал в ближнюю штангу, вовремя сыграв на добивании.

Забить "синие" сумели в раздевалку. Гол пришел с левого фланга. Чилуэлл прострелил в штрафную зону на Стерлинга. Англичанин принял мяч и неудачно пробил, но первым сыграл на подборе и со второй попытки отправил шар за линию.

А на старте второй половины "Челси" закрепил собственное преимущество. Невольным ассистентом во второй ра стал Чилуэлл. Именно после прострела защитника "синих" мяч попал в руку Вольфу – пенальти. Бить одиннадцатиметровый взялся Хаверц. Он попал в штангу в первой попытке, но арбитр приказал перебить из-за появления двух защитников в штрафной до удара. Со второго раза немец пробил точно в угол.

Дортмундцы демонстрировали желание отыграться, но к реальным возможностям забить дело доходило крайне редко. Разве что виновник второго гола Вольф после стенки с партнером пытался пробить Кепу – испанский вратарь эффектно отвел угрозу от ворот.

В конце концов "Челси" довел поединок до победы с нужным счетом. Лондонцы стали вторым участником 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка решающих стадий евротурнира запланирована на 17 марта.