Лига чемпионов: "Бавария" уничтожила "Викторию", "Марсель" в большинстве разгромил "Спортинг"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Группа C

"Бавария" – "Виктория" Пльзень – 5:0

Голы: Сане, 7, 50, Гнабри, 13, Мане, 21, Чупо-Мотинг, 59

Группа D

"Марсель" – "Спортинг" – 4:1

Голы: Санчес, 13, Харит, 16, Балерди, 28, Мбэмба, 84 – Тринкау, 1

Удаление: Адан, 23 (С, прямая красная карточка)

На немецкой земле "Баварии" удалось забить быстрый мяч – Сане на 7-й минуте протащил мяч к штрафной и точно пробил под перекладину. Вскоре Гнабри реализовал выход по центру штрафной зоны. Мане же забил третий после успешного сольного прохода уже на 21-й.

Еще дважды мюнхенцы забили "Виктории" после перерыва. Сначала Сане выскочил на свидание с голкипером после передачи из глубины и оформил дубль. А завершил избиение чешского гранда Чупо-Мотинг – форвард обработал пас Горецки и ударом от стойки завершил атаку хозяев.

Тем временем в Марселе первыми забили гости. Это Тринкау убежал от оппонента по правому флангу, сместился в центр и с угла штрафной площадки классно уложил в дальний угол. "Олимпик" ответил двумя голами в течение 15-ти минут: кипер Адан попал в Санчеса при выбивании мяча, и сфера улетела в ворота, а Харит замкнул со второго этажа фланговый навес.

Совсем плохи дела "Спортинга" стали на 23-й минуте. Вратарь лиссабонцев опрометчиво сыграл руками за пределами штрафной и нарвался на удаление. Вдесятером португальский гранд пропустил еще дважды. Балерди головой вколотил мяч после углового в первом тайме. А Мбемба под занавес матча разобрался с обороной, воспользовавшись пасом Алексиса.