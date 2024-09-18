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Лига чемпионов: "Бавария" сокрушила "Динамо", "Ливерпуль" одолел "Милан"

Среда 18 сентября 2024 10:08
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Лига чемпионов: "Бавария" сокрушила "Динамо", "Ливерпуль" одолел "Милан" Фото: Мюнхенцы устроили разгром хорватскому гранду (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорцив

Первый игровой день основной сетки Лиги чемпионов завершился четырьмя матчами. Победы одержали мюнхенская "Бавария", английский "Ливерпуль", мадридский "Реал" и лиссабонский "Спортинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, основной раунд, 1-й тур

"Бавария" – "Динамо" Загреб – 9:2

Голы: Кейн, 19 (пенальти), 57, 73 (пенальти), 78 (пенальти), Геррейро, 33, Олисе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 – Петкович, 49, Огивара, 50

"Милан" – "Ливерпуль" – 1:3

Голы: Пулишич, 3 – Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослай, 67

"Реал" – "Штутгарт" – 3:1

Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+5 – Ундав, 68

"Спортинг" – "Лилль" – 2:0

Голы: Дёкереш, 38, Дебаст, 65

Удаление: Гомес, 40 (Л, вторая желтая карточка)

Лига чемпионов: &quot;Бавария&quot; сокрушила &quot;Динамо&quot;, &quot;Ливерпуль&quot; одолел &quot;Милан&quot;

Немецкий гранд поиздевался над загребским "Динамо" дома. До перерыва мюнхенцы забили трижды – Кейн реализовал одиннадцатиметровый, Геррейро классно пробил с лета, а Олисе замкнул навес с углового. "Синие" ответили двумя голами на старте второго тайма: Петкович забил в падении, а Огивара реализовал "буллит".

Впрочем, это только разгневало "Баварию". До финального свистка "ротен" оформили еще 6 (!) мячей. Кейн дважды реализовал пенальти и еще один раз сыграл на добивании. Олисе разобрался с вратарем в пределах штрафной. Сане уложил в угол с линии штрафной, а Горецка эффектно пробил головой вторым темпом.

На Апеннинах волевую победу одержал "Ливерпуль". Мерсисайдцы пропустили в дебюте, когда Пулишич увенчал ударом в дальний угол прорыв в штрафную. Английский гранд забил еще в первом тайме по стандартам усилиями центрбеков – Конате замкнул навес со штрафного, а ван Дейк удачно откликнулся на подачу с углового.

После перерыва зрители на "Сан-Сиро" увидели только один забитый мяч. Это Гакпо прорвался левым флангом атаки "Ливерпуля" и прострелил в штрафную. А там Собослай в касание отправил мяч под дальнюю штангу ворот – 3:1 в пользу "красных" в итоге.

Во втором тайме главные события развернулись в Мадриде. На 46-й минуте Родриго после ошибки обороны убежал по правому краю и вывел на пустые ворота Мбаппе. "Штутгарт" ответил голом Ундава головой после розыгрыша углового. Под занавес встречи "Реал" вырвал победу двумя голами – Рюдигер замкнул навес со стандарта, а юный Эндрик оформил дебютный гол в турнире выстрелом с дистанции.

В столице Португалии "Спортинг" спокойно оформил победу над "Лиллем". Лиссабонцы наказали французских "догов", забив по мячу в каждом из таймов. На 38-й минуте Декереш подхватил мяч в штрафной, эффектно развернулся и уложил сферу в дальний угол. Во второй половине Дебаст классно вколотил под перекладину издалека.

К слову, накануне подготовили экспресс-презентацию "Болоньи" перед стартом Лиги чемпионов.

Напомним, ранее разобрали новый формат Лиги чемпионов и других еврокубков.

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