Ліга чемпіонів: "Барселона" програла "Монако", "Арсенал" зберіг нічию в Бергамо

Ліга чемпіонів, основний раунд, 1-й тур

"Фейєнорд" – "Байєр" – 0:4

Голи: Вірц, 5, 36, Грімальдо, 30, Велленройтнер, 45 (автогол)

"Црвена Звезда" – "Бенфіка" – 1:2

Голи: Мілсон, 86 – Актюркоглу, 9, Кьокчю, 29

"Аталанта" – "Арсенал" – 0:0

Нереалізований пенальті: Ретегі, 51 (Ат)

"Атлетіко" – РБ "Лейпциг" – 2:1

Голи: Грізманн, 28, Хіменес, 90 – Шешко, 4

"Брест" – "Штурм" – 2:1

Голи: Маньєтті, 23, Сіма, 56 – Фернандеш, 45+1 (автогол)

Вилучення: Лавалее, 89 (Ш, друга жовта картка)

"Монако" – "Барселона" – 2:1

Голи: Акліуш, 16, Іленікена, 71 – Ямал, 28

Вилучення: Гарсія, 11 (Б, пряма червона картка)

Чемпіон Німеччини знищив "Фейєнорд" ще до перерви. У дебюті Вірц із півкола штрафного вправно поклав м'яч у кут. На 30-й хвилині Грімальдо замкнув дальню стійку в затяжній атаці "фармацевтів", а згодом Вірц оформив дубль ударом із льоту. У доданий час кіпер роттердамців Велленройтнер курйозно випустив м'яч за лінію після стандарту "Байєра". Другий тайм минув без голів.

Нульову нічию розписали "Аталанта" та лондонські "каноніри". Найкращий шанс вирвати перемогу бергамаски змарнували на старті другої половини. Після фолу проти Руджері арбітр призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Ретегі та не зміг переграти Райю. Більше того, на добиванні форвард господарів бив головою у незахищену частину воріт, але кіпер підвівся і виконав ще один сейв.

Вольову перемогу відсвяткували "матрацники". Зусиллями Шешка, який пройшов півполя і наприкінці атаки зіграв на добиванні, РБ "Лейпциг" швидко повів у рахунку. Однак, "Атлетіко" забив по голу в першому та другому таймах. Для початку Грізманн класно пробив під поперечину від землі. А на останній хвилині Хіменес після навісу головою замкнув дальню стійку.

Катастрофічний дебют зустрічі видався для "Барси". На 16-й хвилині каталонці опинилися в меншості після вилучення Гарсії та з пропущеним м'ячем у пасиві – Акліуш із лінії штрафного класно пробив під стійку. Проте, в середині тайму Ямал повернув гостям надію ще видовищнішим пострілом зі схожої позиції. Та останнє слово було за монегасками. У другому таймі Іленікена реалізував вихід віч-на-віч.