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Лига чемпионов: "Барселона" проиграла "Монако", "Арсенал" сохранил ничью в Бергамо

Пятница 20 сентября 2024 10:29
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Лига чемпионов: "Барселона" проиграла "Монако", "Арсенал" сохранил ничью в Бергамо Фото: Ламин Ямал не спас "Барселону" от поражения (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Стартовый тур основного раунда Лиги чемпионов завершился шестью матчами в четверг. Победы одержали леверкузенский "Байер", лиссабонская "Бенфика", мадридский "Атлетико", французские "Брест" и "Монако".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, основной раунд, 1-й тур

"Фейеноорд" – "Байер" – 0:4

Голы: Вирц, 5, 36, Гримальдо, 30, Велленройтнер, 45 (автогол)

"Црвена Звезда" – "Бенфика" – 1:2

Голы: Милсон, 86 – Актюркоглу, 9, Кекчю, 29

"Аталанта" – "Арсенал" – 0:0

Нереализованный пенальти: Ретеги, 51 (Ат)

"Атлетико" – РБ "Лейпциг" – 2:1

Голы: Гризманн, 28, Хименес, 90 – Шешко, 4

"Брест" – "Штурм" – 2:1

Голы: Маньетти, 23, Сима, 56 – Фернандеш, 45+1 (автогол)

Удаление: Лавалее, 89 (Ш, вторая желтая карточка)

"Монако" – "Барселона" – 2:1

Голы: Аклиуш, 16, Иленикена, 71 – Ямал, 28

Удаление: Гарсия, 11 (Б, прямая красная карточка)

Лига чемпионов: &quot;Барселона&quot; проиграла &quot;Монако&quot;, &quot;Арсенал&quot; сохранил ничью в Бергамо

Чемпион Германии уничтожил "Фейеноорд" еще до перерыва. В дебюте Вирц из полукруга штрафной умело уложил мяч в угол. На 30-й минуте Гримальдо замкнул дальнюю штангу в затяжной атаке "фармацевтов", а затем Вирц оформил дубль ударом с лета. В добавленное время кипер роттердамцев Велленройтнер курьезно выпустил мяч за линию после стандарта "Байера". Второй тайм прошел без голов.

Нулевую ничью расписали "Аталанта" и лондонские "канониры". Лучший шанс вырвать победу бергамаски упустили на старте второй половины. После фола против Руджери арбитр назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел Ретеги и не смог переиграть Райю. Более того, на добивании форвард хозяев бил головой в незащищенную часть ворот, но кипер встал и выполнил еще один сэйв.

Волевую победу отпраздновали "матрасники". Усилиями Шешко, прошедшего полполя и в конце атаки сыгравшего на добивании, РБ "Лейпциг" быстро повел в счете. Однако "Атлетико" забил по голу в первом и втором таймах. Для начала Гризманн классно пробил под перекладину от земли. А на последней минуте Хименес после навеса головой замкнул дальнюю штангу.

Катастрофический дебют встречи выдался для "Барсы". На 16-й минуте каталонцы оказались в меньшинстве после удаления Гарсии и с пропущенным мячом в пассиве – Аклиуш с линии штрафной пробил под штангу. Тем не менее, в середине тайма Ямал вернул гостям надежду еще более зрелищным выстрелом из похожей позиции. Но последнее слово было за монегасками. Во втором тайме Иленикена реализовал выход один на один.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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