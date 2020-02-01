Лига арабских государств отклонила мирный план Трампа

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В ЛАГ считают, что план Трампа не приведет к справедливому мирному соглашению

Лига арабских государств (ЛАГ) во время заседания в субботу, 1 февраля, решила отклонить мирный план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ЛАГ заявили, что представленная американским президентом так называемая "сделка века" не приведет к справедливому мирному соглашению между Израилем и Палестиной.

Кроме того, в официальном коммюнике ЛАГ отмечается, что организация отказывается сотрудничать с США, а Израиль не должен реализовывать план силой.

Напомним, ранее лидер Палестины Махмуд Аббас объявил о разрыве всех отношений с Израилем и Соединенными Штатами. Палестина также решила расторгнуть договоры в области обороны. Решение палестинских властей связано с так называемым мирным планом Трампа.

Как писало РБК-Украина, в конце января Трамп представил мирный план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Согласно плану, предлагается признать два суверенных государства Израиль и Палестина. При этом Израиль получит территорию Иорданской долины, а Палестина столицы в Восточном Иерусалиме.