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Ліга арабських держав відхилила мирний план Трампа

Новини » Політика     01.02.2020 - 19:56
Ліга арабських держав відхилила мирний план Трампа
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

У ЛАД вважають, що план Трампа не приведе до справедливої мирної угоди

Ліга арабських держав (ЛАД) під час засідання у суботу, 1 лютого, вирішила відхилити мирний план президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У ЛАД заявили, що представлена американським президентом так звана "угода століття" не приведе до справедливої мирної угоди між Ізраїлем та Палестиною.

Крім того, в офіційному комюніке ЛАД наголошується, що організація відмовляється співпрацювати з США, а Ізраїль не повинен реалізовувати план силою.

Нагадаємо, раніше лідер Палестини Махмуд Аббас оголосив про розрив усіх відносин з Ізраїлем та Сполученими Штатами. Палестина також вирішила розірвати угоди в області оборони. Рішення палестинської влади пов'язане з так званим мирним планом Трампа.

Як писало РБК-Україна, наприкінці січня Трамп представив мирний план врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Згідно з планом, пропонується визнати дві суверенних держави Ізраїль і Палестина. При цьому Ізраїль отримає територію Йорданської долини, а Палестина столиці в Східному Єрусалимі.

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Новини України ІзраїльПалестинаДональд ТрампЛига арабских государств
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