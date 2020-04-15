ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС подготовил "дорожную карту" для снятия карантина: когда откроют границы

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 20:59
ЕС подготовил "дорожную карту" для снятия карантина: когда откроют границы
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов

В Европейском союзе составили "дорожную карту" снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В "дорожной карте" подчеркивается, что сроки снятия карантинных мер должны устанавливаться, отталкиваясь от следующих критериев:

  • эпидемиологический критерий (распространение болезни должно уменьшиться и стабилизироваться в течение длительного времени);
  • мощность системы здравоохранения (насколько заняты реанимации, достаточно ли количество медикаментов и медицинских работников);
  • возможности мониторинга (возможно ли масштабно тестировать людей и при необходимости изолировать их).

Также в Еврокомиссии подчеркнули важность, чтобы государства-члены имели общий подход к снятию карантинных мер и координировались для избежания отрицательных эффектов.

В дорожной карте озвучены конкретные рекомендации членам ЕС по снятию карантинных мер. В частности, ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.

Общие меры должны заменяться целевыми. К примеру, речь идет о возобновлении экономической активности, дезинфекции общественных мест и транспорта.

Внутренние государственные границы ЕС должны быть открыты скоординировано. Внешние границы должны быть открыты во вторую очередь.

Напомним, канцлер Ангела Меркель представила концепцию выхода Германии из режима изоляции. Так, с 4 мая в Германии откроются парикмахерские и школы.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения фиксирует замедление распространения коронавируса в Италии, Испании, Германии и Франции.

В Бельгии продолжили карантин до начала мая Меркель представила концепцию выхода Германии из режима изоляции
Новости Украины ЕврокомиссиякарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь