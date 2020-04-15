ЕС подготовил "дорожную карту" для снятия карантина: когда откроют границы

Ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов
В Европейском союзе составили "дорожную карту" снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В "дорожной карте" подчеркивается, что сроки снятия карантинных мер должны устанавливаться, отталкиваясь от следующих критериев:
Также в Еврокомиссии подчеркнули важность, чтобы государства-члены имели общий подход к снятию карантинных мер и координировались для избежания отрицательных эффектов.
В дорожной карте озвучены конкретные рекомендации членам ЕС по снятию карантинных мер. В частности, ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.
Общие меры должны заменяться целевыми. К примеру, речь идет о возобновлении экономической активности, дезинфекции общественных мест и транспорта.
Внутренние государственные границы ЕС должны быть открыты скоординировано. Внешние границы должны быть открыты во вторую очередь.
Напомним, канцлер Ангела Меркель представила концепцию выхода Германии из режима изоляции. Так, с 4 мая в Германии откроются парикмахерские и школы.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения фиксирует замедление распространения коронавируса в Италии, Испании, Германии и Франции.