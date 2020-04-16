Лідери країн G7 домовилися про відновлення економічної активності

Фото: прапори країн G7 (army.mil)

Країни почнуть підготовку до безпечного відновлення активності

Лідери країн "Великої сімки" (G7) домовилися про відновлення економічної активності на фоні пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

У Білому домі повідомили, що під час сьогоднішньої відеоконференції лідерів країн G7 було домовлено про відновлення економічної активності. Лідери G7 доручили своїм міністрам підготувати країни до безпечного відновлення активності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо Євросоюз оприлюднив "дорожню карту" зняття карантинних обмежень, введених країнами через пандемію коронавірусу. Терміни зняття обмежувальних заходів будуть встановлюватися на основі спеціально розроблених критеріїв.

Також РБК-Україна писало, що у канцлер Німеччини Ангела Меркель представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції. Очікується, що вже з 4 травня у Німеччині відкриються перукарні та школи.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла про уповільнення поширення коронавірусу в Італії, Іспанії, Німеччини та Франції. При цьому у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу у світі ще не досягла свого піку.