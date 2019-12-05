Лидеры "Шахтера" вернулись в общую группу

Защитник и полузащитник "Шахтера" Исмаили и Марлос вернулись в общую группу команды. Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

Оба футболиста готовятся к завтрашней встрече с "Олимпиком" в рамках 17 тура чемпионата Украины.

Исмаили не принимал участие в матче предыдущего тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" (1:1), а Марлос из-за повреждения остался вне заявки трех предыдущих встречах "горняков". Оба игрока за три дня до поединка тренировались по индивидуальной программе. На неделе в общую группу также вернулся полузащитник Виктор Коваленко.

"Шахтер" и "Олимпик" сыграют 6 декабря в Харькове на ОСК "Металлист", начало матча - в 19:00.

На следующей неделе подопечных Луиша Каштру ждет важный поединок в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором дончанам нужно будет обыграть "Аталанту".

Напомним, в предпоследнем мачте ЛЧ донецкая команда добыла ничью с "Манчестер Сити".