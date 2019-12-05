Лідери "Шахтаря" повернулися в загальну групу

Захисник і півзахисник "Шахтаря" Ісмаїлі та Марлос повернулися в загальну групу команди. Про це повідомляється на сайті донецького клубу.

Обидва футболісти готуються до завтрашньої зустрічі з "Олімпіком" в рамках 17 туру чемпіонату України.

Ісмаїлі не брав участь в матчі попереднього туру української Прем'єр-ліги проти "Маріуполя" (1:1), а Марлос через пошкодження залишився поза заявкою трьох попередніх зустрічах "гірників". Обидва гравці за три дні до поєдинку тренувалися за індивідуальною програмою. На тижні в загальну групу також повернувся півзахисник Віктор Коваленко.

"Шахтар" і "Олімпік" зіграють 6 грудня о Харкові на ОСК "Металіст", початок матчу - о 19:00.

Наступного тижня підопічних Луїша Каштру чекає важливий поєдинок у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів, в якому донеччанам потрібно буде обіграти "Аталанту".

Нагадаємо, в передостанньому матчі ЛЧ донецька команда здобула нічию з "Манчестер Сіті".