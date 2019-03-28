В лидеры президентской гонки вырвались два кандидата

На сегодняшний день самые высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов в Украине сохраняют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что также "сохраняются довольно неплохие шансы" у Юлии Тимошенко и Юрия Бойко.

Паниотто отметил, что возможна ситуация, что Зеленский не попадет во второй тур, "если не придут его избиратели".

Социолог заявил, что сейчас очень трудно прогнозировать, кто войдет во второй тур, "хотя наибольшие шансы у Зеленского и Порошенко".

Паниотто сообщил, что по данным последнего опроса КМИС и "Демократических инициатив" за Зеленского готовы проголосовать 17,8% всех респондентов (20,9% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и 27,6% среди тех, кто уже определился с выбором). На втором месте сейчас Петр Порошенко (соответственно, 11,7% всех респондентов, 13,7% среди тех, кто готов прийти на выборы и 18,2% среди тех, кто уже определился). На третьей позиции Юлия Тимошенко (соответственно, 8,3% среди всех 9,7% среди тех, кто готов прийти на выборы и 12,8% среди определившихся).

Далее следуют Юрий Бойко (7,1% всех, 8,4% среди тех, кто готов прийти на выборы и 11,1% среди тех, кто определился с кандидатом) Анатолий Гриценко - соответственно, 5,4%, 6,3% и 8,4%; Олег Ляшко - соответственно 3,4%, 4,0% и 5,2%; Игорь Смешко - соответственно, 2,8%, 3,3% и 4,4%; Александр Вилкул - соответственно 2.6%, 3,0% и 4.0%; Руслан Кошулинский - 1,1%, 1,3% и 1,7. Каждый из остальных кандидатов набирают менее 1% голосов избирателей.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019 Всего было опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", накануне выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур сохраняют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, Владимир Зеленский (24,8%) с минимальным отрывом опережает Петра Порошенко (22,1%) в рейтинге первого тура президентских выборов. Юлия Тимошенко находится на третьем месте (14,8%).