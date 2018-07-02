Лидеры партий Германии проведут переговоры для решения политического кризиса

В переговорах примут участие Ангела Меркель, Хорст Зеегофер и Андреа Налес

Лидеры трех коалиционных партий Германии планируют провести переговоры в понедельник поздно вечером, для решения политического кризиса, который возник вокруг миграционной политики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в партиях.

Так, встреча должна начаться в 22 часов вечера по местному времени (полночь по Киеву, - ред.). В переговорах примут участие лидер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлер Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) и глава МВД Горст Зеегофер и лидер социал-демократов Андреа Налес.

По информации Deutsche Welle, парламентские фракции ХДС и ХСС сегодня также проведут встречу в Берлине с Меркель, но без Зеегофера.

Напомним, ранее сообщалось, что партнер канцлера Германии Ангелы Меркель по коалиции, лидер Христианско-социального союза и глава Министерства внутренних дел (МВД) Горст Зеегофер предложил на переговорах верхушки партии, которые состоялись в ночь на понедельник, 2 июля, уйти с должности министра внутренних дел и председателя партии.

Также добавим, что ранее Меркель предложила главе Министерства внутренних дел Баварии Горста Зеегоферу компромиссные предложения относительно политики Германии в отношении беженцев.