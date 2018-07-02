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Лідери партій Німеччини проведуть переговори для вирішення політичної кризи

НовиниПолітика    02.07.2018 - 17:04
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

У переговорах візьмуть участь Ангела Меркель, Горст Зеегофер та Андреа Налес

Лідери трьох коаліційних партій Німеччини планують провести переговори  у понеділок пізно ввечері, для вирішення політичної кризи, яка виникла навколо міграційної політики. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в партіях.

Так, зустріч має початися о 22 годині вечора за місцевим часом (опівночі за Києвом, - ред.). У переговорах візьмуть участь лідер Християнсько-демократичного союзу канцлер Ангела Меркель, лідер Християнсько-соціального союзу і глава МВС Горст Зеегофер та лідер соціал-демократів Андреа Налес.

Також за інформацією Deutsche Welle, парламентські фракції ХДС та ХСС сьогодні також проведуть зустріч у Берліні з Меркель, але без Зеегофера. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що партнер канцлера Німеччини Ангели Меркель по коаліції, лідер Християнсько-соціального союзу та глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Гoрст Зеегофер запропонував на переговорах верхівки партії, які відбулися у ніч на понеділок, 2 липня, піти з посади міністра внутрішніх справ та голови партії.

Також додамо, що раніше Меркель запропонувала главі Міністерства внутрішніх справ  Баварії Горсту Зеегоферу компромісні пропозиції стосовно політики Німеччини щодо біженців.

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Теги публікації: Германия, Ангела Меркель, миграционный кризис  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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