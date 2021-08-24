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Лидеры G7 согласовали "дорожную карту" сотрудничества с "Талибаном" в Афганистане

Автор: Сергей Пышкин

Лидеры страны "Большой семерки" согласовали план будущего сотрудничества с радикальным движением "Талибан", захватившим власть в Афганистане. G7 будет настаивать на продолжении эвакуации после 31 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в первую очередь, "Талибан" обязан гарантировать безопасность во время эвакуации афганцев и жителей других стран с территории Афганистана до 31 августа и после "красной линии", которую назначил представитель боевиков.

По состоянию на сегодня Великобритания эвакуировала 9 тысяч человек и, как отметил Джонсон, планирует вывести из Афганистана еще тысячи.

Также он пригрозил радикальному движению тем, что G7 имеет экономические, политические и дипломатические рычаги влияния.

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ТалибанG7ЛондонАфганистан