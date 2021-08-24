Лідери G7 узгодили "дорожню карту" співпраці з "Талібаном" в Афганістані

Лідери країни "Великої сімки" погодили план майбутньої співпраці з радикальним рухом "Талібан", який захопив владу в Афганістані. G7 наполягатиме на продовжені евакуації після 31 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, в першу чергу, "Талібан" зобов’язаний гарантувати безпеку під час евакуації афганців й жителів інших країн з території Афганістану до 31 серпня й після "червоної лінії", яку назначив представник бойовиків.

Станом на сьогодні Великобританія евакуювала 9 тисяч осіб й, як відзначив Джонсон, планує вивести з Афганістану ще тисячі.

Також він пригрозив радикальному руху тим, що G7 має економічні, політичні й дипломатичні важелі впливу.