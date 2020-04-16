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Лідери G7 закликали провести реформу ВООЗ

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 22:14
Лідери G7 закликали провести реформу ВООЗ
Ілюстративне фото (flickr.com/Lajos Antal)

Країни G7 домовилися координувати дії з протидії коронавірусу

Лідери країн "Великої сімки" (G7) заявили про необхідність реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Білого дому, під час сьогоднішньої відеоконференції лідери країн G7 домовилися забезпечити координацію дій у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Лідери G7 домовилися зберігати прихильність прийняття всіх необхідних заходів для забезпечення сильного і скоординованого глобального реагування на цю кризу в галузі охорони здоров'я та пов'язане з нею гуманітарне та економічне лихо, а також для початку сильного і стійкого відновлення", - йдеться в заяві Білого дому.

Крім того, лідери країн G7 погодилися щодо неправильного управління пандемією коронавірусу з боку ВООЗ. Лідери закликали ретельно переглянути діяльність та реформувати ВООЗ, адже країни G7 щорічно виділяють мільярди доларів для її існування.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон припинить фінансування ВООЗ. Трамп пояснив своє рішення тим, що, на його думку, ВООЗ недостатньо ефективно боролася з поширенням коронавірусу. Також Трамп звинуватив ВООЗ у прикритті спалаху в Китаї.

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