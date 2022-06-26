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Лидеры G7 посмеялись над Путиным

Фото: лидеры G7 посмеялись над президентом РФ Владимиром Путиным во время обеда (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обеда на полях саммита G7 мировые лидеры высмеяли президента РФ Владимира Путина, вспомнив его фотосессию на лошади с голым торсом, сделанную в 2009 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил совета у окружающих его коллег, что ему делать с пиджаком. Он оказался перед дилеммой: остаться в нем или лучше снять.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, обращаясь к попросившему совета коллеге, ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать пиджаки.

"Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин", - возразил ему Джонсон, на что Трюдо, намекая на известную фотосессию Путина, предложил: "Тогда надо устроить демонстрацию голых торсов во время верховой езды".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "верховая езда - лучшее, что есть на свете".

Как сообщалось, в воскресенье, 26 июня, в замке Эльмау в Германии стартовал трехдневный саммит стран G7. Одной из главных тем переговоров станет Украина и война, развязанная Россией. Подробнее о главных заявлениях лидеров "Большой семерки" - в материале РБК-Украина.

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