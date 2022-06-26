Лідери G7 посміялися з Путіна

Так, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, сідаючи за стіл, запитав поради у оточуючих його колег, що йому робити з піджаком. Він опинився перед дилемою: залишитися в ньому чи краще зняти.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, звертаючись до колеги, що попросив поради, відповів, що краще дочекатися офіційної спільної фотографії, а потім уже знімати піджаки.

"Але ж ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна", - заперечив йому Джонсон, на що Трюдо, натякаючи на відому фотосесію Путіна, запропонував: "Тоді треба влаштувати демонстрацію голих торсів під час верхової їзди".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що "верхова їзда - найкраще, що є на світі".