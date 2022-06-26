Лідери G7 посміялися з Путіна

Під час обіду на полях саміту G7 світові лідери висміяли президента РФ Володимира Путіна, пригадавши його фотосесію на коні з голим торсом, зроблену у 2009 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Так, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, сідаючи за стіл, запитав поради у оточуючих його колег, що йому робити з піджаком. Він опинився перед дилемою: залишитися в ньому чи краще зняти.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, звертаючись до колеги, що попросив поради, відповів, що краще дочекатися офіційної спільної фотографії, а потім уже знімати піджаки.
"Але ж ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна", - заперечив йому Джонсон, на що Трюдо, натякаючи на відому фотосесію Путіна, запропонував: "Тоді треба влаштувати демонстрацію голих торсів під час верхової їзди".
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що "верхова їзда - найкраще, що є на світі".
Як повідомлялося, у неділю, 26 червня, у замку Ельмау в Німеччині стартував триденний саміт країн G7. Однією з головних тем переговорів стане Україна та війна, розв'язана Росією. Докладніше про головні заяви лідерів "Великої сімки" - у матеріалі РБК-Україна.
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