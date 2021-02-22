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Лидеры G7 поддерживают проведение Олимпиады в Токио

Автор: Андрей Козловский

Лидеры G7 поддержали проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этого года. Они должны стать символом глобального единства в преодолении COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Как сообщается, коммюнике, выпущенное по итогам виртуальной встречи лидеров G7, поддерживает обязательство Японии организовать в Токио безопасные и надежные Олимпийские и Паралимпийские игры.

"Мы приветствуем послания лидеров G7 в поддержку Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. В Международном олимпийском комитете мы очень благодарны за этот мощный сигнал уверенности и поддержки. Это вдохновит еще больше укрепить наши усилия вместе с правительством Японии и оргкомитетом Игр, чтобы Олимпиада и Паралимпиада прошли безопасно для всех участников", - отметил президент МОК Томас Бах.

Напомним, премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году и они должны вселить надежду на фоне глобальной пандемии COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Япония рассмотрит вариант проведение Олимпиады в Токио без зрителей. Окончательное решение должно быть принято до конца весны.

Кроме того, правительство Японии проведет Олимпиаду в Токио без обязательной COVID-вакцинации для участников.

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